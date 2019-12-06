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В Приднестровье отреагировали на заявление СМИД ОБСЕ

© Photo : OSCE / Curtis Budden
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (237)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191206/28466086/v-pridnestrove-otreagirovali-na-zayavlenie-sammita-ministrov-inostrannykh-del-obse.html

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья ознакомились с заявлением совещания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе относительно процесса молдавско-приднестровского урегулирования в формате "5+2" и озвучили свое мнение по нему.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье поддерживает призыв, прозвучавший на саммите министров иностранных дел стран (СМИД) ОБСЕ в Братиславе, к продолжению ритмичной работы на всех уровнях переговорного процесса. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья после того, как ознакомились с заявление СМИД ОБСЕ.

"Кризисный для переговорного процесса 2019-й год продемонстрировал необходимость переосмысления подходов к функционированию международного формата "5+2" как важнейшего механизма диалога для обеспечения его активной регулярной работы", - отметили в ведомстве.  

Приднестровская сторона также приветствовала решение международных партнеров зафиксировать в итоговом заявлении, за которое проголосовало 57 государств-членов ОБСЕ, пункт, упоминающий категорию должностных лиц сторон.

Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova
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Приднестровские дипломаты убеждены в том, что объективное понимание сложившейся реальности в молдо-приднестровских отношениях повысит эффективность усилий по урегулированию конфликта. И переговорный процесс будет проводиться на принципах равноправия, взаимного уважения, добрососедства и учета неотъемлемых прав и интересов жителей Приднестровья.

В МИДе также отметили, что не усматривают объективных препятствий для подписания Братиславского протокола.

"В связи чем приднестровская дипломатия в тесном взаимодействии с международными партнерами продолжит работать над обеспечением динамики переговорного процесса путем полноценной имплементации имеющихся соглашений и достижения новых социально-гуманитарных договоренностей во имя интересов людей", - пояснили в ведомстве.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (237)

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Теги:
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