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Газопровод

Российский сенатор: Молдова ни в коем случае не останется без газа

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191206/28466463/rossiyskiy-senator-moldova-ni-v-koem-sluchae-ne-ostanetsya-bez-gaza.html

Член Совета Федерации Алексей Кондратьев считает, что компромисс по поставкам природного газа в Молдову через Украину будет достигнут.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Республика Молдова будет обеспечена природным газом зимой 2019-2020 года - несмотря на позицию, занятую украинским "Нафтогазом", считает член комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Кондратьев.

"Для нас крайне неприятно, когда близкие, родные в историческом плане республики оказываются заложниками в недобросовестной игре "Нафтогаза". Наш президент несколько дней назад уже давал оценку происходящему процессу и назвал неприемлемыми те условия, которые "Нафтогаз" выдвигает российской стороне, — отметил Кондратьев, отвечая на вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе.

Алексей Кондратьев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кондратьев: мы целиком поддерживаем стремление Молдовы к сотрудничеству
Российский сенатор отметил, что подобные проблемы в отношениях российских поставщиков газа с "Нафтогазом" возникает ежегодно, однако до сих пор всегда удавалось достигать компромисса.

"Я думаю, что и в этом случае мы найдем выход из ситуации, и Молдова ни в коем случае не останется без газа. Ресурсов для получения газа альтернативным путем у вас, мягко говоря, не так много. Мы сторонники того, чтобы наши братские народы не страдали в таких хозяйственных спорах. И будем предлагать те решения, которые бы устроили все стороны при разрешении этой проблемы".

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Теги:
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