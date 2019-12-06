Член Совета Федерации: Молдова стала политически зрелой, суверенной

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik, Анна Руссу. Член Комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Алексей Кондратьев отметил зрелость молдавского государства на национальном и международном уровне, прокомментировав сложившуюся политическую ситуацию.
Гость пресс-центра Sputnik Молдова подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в Кишиневе.
"Мы уважаем любой политический выбор народа Молдавии. Прошедшие выборы - результат нормального, поддержанного народом процесса, легитимного и признанного международным сообществом", - сказал сенатор.
По его словам, "выбор народа Молдавии для нас - первоопределяющий, и я хочу пожелать ему получить именно то, что он ожидает - улучшения благосостояния, стабильности в развитии и, в перспективе, процветания всей республики".
"Нужно помнить, что политики несут ответственность за свой народ, так как тот доверил им свою судьбу. В какой бы блок ты ни входил, в какой бы политической партии ни состоял, на политической арене как на боксерском ринге, вы - соперники, но в реальной жизни вы все - друзья, работающие на единый результат в интересах народа, который вас выбрал на этот ринг. Любые споры должны решаться на парламентской площадке без выплескивания этого на улицы".
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK