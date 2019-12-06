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Алексей Кондратьев

Член Совета Федерации: Молдова стала политически зрелой, суверенной

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191206/28467002/chlen-soveta-federatsii-rf-podderzhal-politicheskiy-vybor-grazhdan-moldovy.html

Сенатор Алексей Кондратьев высказал свою убежденность, что гражданское общество и парламентская система в Молдове прошли испытание на прочность.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik, Анна Руссу. Член Комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Алексей Кондратьев отметил зрелость молдавского государства на национальном и международном уровне, прокомментировав сложившуюся политическую ситуацию.

Гость пресс-центра Sputnik Молдова подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в Кишиневе.

"Мы уважаем любой политический выбор народа Молдавии. Прошедшие выборы - результат нормального, поддержанного народом процесса, легитимного и признанного международным сообществом", - сказал сенатор.

По его словам, "выбор народа Молдавии для нас - первоопределяющий, и я хочу пожелать ему получить именно то, что он ожидает - улучшения благосостояния, стабильности в развитии и, в перспективе, процветания всей республики".

Алексей Кондратьев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кондратьев: Молдавия идет демократическим путем, и это правильно
Кондратьев также заявил, что гражданское общество и парламентская система в Молдове уже сформированы. Государство стало политически зрелым, суверенным, равноправным членом и европейского формата, и международным субъектом со своей внутренней и внешней политикой.

"Нужно помнить, что политики несут ответственность за свой народ, так как тот доверил им свою судьбу. В какой бы блок ты ни входил, в какой бы политической партии ни состоял, на политической арене как на боксерском ринге, вы - соперники, но в реальной жизни вы все - друзья, работающие на единый результат в интересах народа, который вас выбрал на этот ринг. Любые споры должны решаться на парламентской площадке без выплескивания этого на улицы".

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