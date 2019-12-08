Филат пришел на заседание Национального политсовета ЛДПМ

Заседание Национального политического совета Либерально-демократической партии совпадает с 12-летием со дня ее образования. Филата на него пригласили как основателя политформирования.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Экс-премьер Владимир Филат, вышедший на свободу по УДО, пришел на заседание Национального политического совета Либерально-демократической партии Молдовы, которое проходит в воскресенье в Кишиневе.

Филат возглавлял ЛДПМ, однако после ареста в 2016 году он сложил полномочия председателя политформирования.

Заседание Национального политического совета Либерально-демократической партии совпадает с 12-летием со дня ее образования. Филата на него пригласили как основателя политформирования.

Ранее на большой пресс-конференции, которую Филат дал после УДО, на вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, экс-премьер ответил, что пока не планирует. "Мои планы на будущее связаны со своей жизнью и не касаются политики, но это не значит, что я не буду общаться с людьми, которые занимаются политикой", - сказал Филат.

При этом он рассматривает возможность политического консультирования.

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