Филат пришел на заседание Национального политсовета ЛДПМ

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Экс-премьер Владимир Филат, вышедший на свободу по УДО, пришел на заседание Национального политического совета Либерально-демократической партии Молдовы, которое проходит в воскресенье в Кишиневе.
Филат возглавлял ЛДПМ, однако после ареста в 2016 году он сложил полномочия председателя политформирования.
Ранее на большой пресс-конференции, которую Филат дал после УДО, на вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, экс-премьер ответил, что пока не планирует. "Мои планы на будущее связаны со своей жизнью и не касаются политики, но это не значит, что я не буду общаться с людьми, которые занимаются политикой", - сказал Филат.
При этом он рассматривает возможность политического консультирования.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK