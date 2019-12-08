Филат заявил, когда вернется в политику

Экс-премьер Владимир Филат 8 декабря сообщил, каким он видит свое будущее и есть ли в нем место политике.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Бывший молдавский премьер Владимир Филат, вышедший на свободу по УДО, заявил, при каком условии вернется в политику. Об этом он сообщил на заседании Национального политического совета Либерально-демократической партии Молдовы, которое проходит в воскресенье в Кишиневе.

"Я приостановил политическую карьеру до момента пока докажу, что все, о чем говорилось в мой адрес, было неправдой... Но то, что я приостановил политическую деятельность, не означает, что я могу прекратить работу на тем, за что мы боролись вместе. Это касается правового государства, внутренних реформ, европейской интеграции", - сказал Филат.

Впрочем, как именно он будет работать, Филат рассказать не смог.

Ранее на большой пресс-конференции, которую экс-премьер дал после своего УДО, на вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, Филат ответил, что пока не планирует. "Мои планы на будущее связаны со своей жизнью и не касаются политики, но это не значит, что я не буду общаться с людьми, которые занимаются политикой", - сказал тогда бывший глава правительства.

При этом он заявил, что рассматривает возможность политического консультирования.

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Филат – один основателей ЛДПМ и руководил партией до 2016 года, когда после ареста он сложил полномочия главы предводителя молдавских либерал-демократов.

Заседание ЛДПМ совпадает с 12-летием со дня основания партии.

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