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Premierul Ion Chicu

Премьер-министр Ион Кику примет участие в саммите ГУАМ в Киеве

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191209/28479780/premer-ministr-ion-chicu-primet-uchastie-v-sammite-guam.html

В Киеве на полях саммита Кику проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетит Киев, где примет участие во саммите глав правительств стран-участниц ГУАМ, который состоится 12 декабря.

Об этом премьер заявил в понедельник, после традиционного утреннего совместного заседания президента, спикера парламента и главы кабинета министров.

Аждар Куртов
© Photo : islamnews.ru
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В Киеве на полях саммита Кику проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

Следующим официальным визитом Иона Кику станет визит в Страсбург 16 декабря, где премьер-министр Молдовы проведет встречу с Генеральным секретарем Совета Европы. Темой беседы станет реформа юстиции и обеспечение прав человека.

ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие, созданная в 1997 году (хартия организации подписана в 2001 году, устав — в 2006 году) республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан).

Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.

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Теги:
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