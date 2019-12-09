Премьер-министр Ион Кику примет участие в саммите ГУАМ в Киеве

В Киеве на полях саммита Кику проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетит Киев, где примет участие во саммите глав правительств стран-участниц ГУАМ, который состоится 12 декабря.

Об этом премьер заявил в понедельник, после традиционного утреннего совместного заседания президента, спикера парламента и главы кабинета министров.

В Киеве на полях саммита Кику проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

Следующим официальным визитом Иона Кику станет визит в Страсбург 16 декабря, где премьер-министр Молдовы проведет встречу с Генеральным секретарем Совета Европы. Темой беседы станет реформа юстиции и обеспечение прав человека.

ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие, созданная в 1997 году (хартия организации подписана в 2001 году, устав — в 2006 году) республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан).

Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK