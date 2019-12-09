Расследование попытки антиконституционного путча: что заявил Попшой

Изменения в составе комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча в Молдове: председатель структуры пояснил, почему решил подать в отставку.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Вице-спикер Михай Попшой подал в отставку с поста председателя парламентской комиссии по расследованию попытки организации антиконституционного путча Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня я направил заявление, согласно которому проинформировал руководство парламента о том, что подал в отставку с поста председателя комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча, предпринятой Демократической партией Молдовы через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру", - написал Попшой.

Свое решение он пояснил тем, что "после формирования нового парламентского большинства основные игроки (бывшие судьи Конституционного суда) попытки антиконституционального путча набрались смелости и отказались присутствовать на слушаниях, что мешает узнать правду по поводу событий, произошедших в июне этого года".

Попшой сообщил, что после презентации официального отчета о расследовании попытки антиконституционного путча представит свое исследование.

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Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября 2019 года.

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Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства.

Конституционный суд 15 июня объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

После того, как демократы перешли в оппозицию, глава ДПМ Владимир Плахотнюк покинул Молдову, а затем отказался от мандата депутата и сложил полномочия председателя Демпартии.

Позже весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвинило cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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Парламент 9 июля принял постановление о том, что занимавший на тот момент пост генпрокурора Эдуард Харунжен не отвечает требованиям этой должности. Президент Молдовы Игорь Додон 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

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