Молдавский премьер рассказал, что ждет Кишинев от Москвы

Официальный Кишинев рассчитывает, что условия в кредитном соглашении с Россией будут такими же выгодными, как и кредиты, полученные у Румынии или у других финансовых структур.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассчитывает на подписание до конца 2019 года соглашения с российской стороной о выделении первого транша кредита в 500 миллионов долларов, который пойдет на инфраструктурные проекты в республике.

"Находясь в Москве, попросил об открытии кредитной линии для инвестиций в инфраструктуру на 500 миллионов долларов. Первый транш в 300 миллионов мы хотим освоить в следующем году. Соглашение по нему мы рассчитываем подписать до конца текущего года. В нем указаны условия", - сказал Кику в интервью одному из местных СМИ.

Как отметил премьер, он рассчитывает, что условия кредитного соглашения с Россией будут такими же выгодными, как и кредиты, полученные у Румынии или у других финансовых структур.

"Мы четко обозначили потолок, который можем себе позволить. Максимум 1,3-1,4%. К примеру, 1,5% был кредит, взятый на себя государством у Румынии. Сейчас дискуссии ведутся на уровне министерств финансов. Надеюсь, что придем (к соглашению – ред.). Но хочу отметить, что это не единственный источник, откуда мы можем получить деньги. Я уже упоминал о Турции, Азербайджане и других странах", - добавил премьер.

Он напомнил, что первая часть 500-миллионого российского кредита включена в госбюджет Молдовы на 2020 год.

Ранее президент Молдовы заявлял, что Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти средства, по его словам, распределят для реализации инфраструктурных проектов.

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Первый транш, как уточнял ранее глава государства, будет переведен в следующем году. На эти деньги планируется строить дороги, а условия получения финансовой помощи будут обсуждаться на уровне министерств.

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