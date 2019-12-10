Всенародное вече - что обсудил премьер Кику на встрече с примарами городов

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Во вторник состоялось совместное заседание кабинета министров Молдовы с представителями региональных властей страны - председателями районов и примарами городов.

Кику поздравил всех народных избранников, занявших свои посты в соответствии с волеизъявлением народа после всеобщих местных выборов, прошедших 20 октября текущего года. Премьер также отметил, что расширенные заседания с председателями районов и примарами молдавских городов будут носить постоянный характер, и неплохо было бы проводить их раз в семестр.

"Мы убеждены, что ключ к успеху - в налаженном и конструктивном диалоге, в прагматическом подходе к совместному решению проблем правительством и представителями местных властей. Наше правительство является технократическим, мы не смотрим на руководителей районов и городов по политическим критериям. Для нас главное - решение районных проблем и решение вопросов в масштабе всей страны", - заявил Кику.

Глава кабмина добавил, что все министры будут еженедельно совершать рабочие визиты в районы республики, а проведение заседаний правительства в регионах вновь станет нормальной и обыденной практикой.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol Ședință comună a membrilor Cabinetului de miniștri cu conducătorii APL de nivelul II

"До конца января я хотел бы посетить каждый из районов страны, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Самое важное - последовательные шаги, которые необходимо будет предпринимать представителям местной власти и правительству после моего визита в районы", - уточнил Кику.

Руководители районов и городов республики обозначили премьеры самые важные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня - отсутствие кадров, небольшой размер зарплат для сотрудников бюджетной сферы, плохое качество дорог, фактическая невозможность противодействовать незаконному строительству. Прмеьр пообещал, что внимание кабмина будет сконцентрировано на решении этих проблем.

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