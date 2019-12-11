Посол ЕС в Молдове посетил Генпрокуратуру - что стало причиной

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду в Кишиневе состоялась встреча посла ЕС в Молдове Петера Михалко и генерального прокурора республики Александра Стояногло. В ходе диалога стороны детально обсудили помощь, которую может оказать дипломатическое представительство органам правосудия.

Проблемы в отрасли юстиции, ее реформирование, правовые нормы, которые должны стать прочным фундаментом для молдавского общества и партнерства республики с Европейским Союзом - все эти вопросы стали предметом рассмотрения Стояногло и Михалко.

С 29 ноября текущего года Стояногло возглавил Генеральную прокуратуру республики. С самого начала своего мандата он заявил, что новое руководство ведомства не будет вмешиваться в деятельность экономических агентов незаконными методами.

Александр Стояногло — адвокат и гагаузский политик, занимавший пост депутата парламента Республики Молдова в 2009-2010 и 2010-2014 годах (фракция ДПМ). Был вице-спикером парламента (2009–2010 годы), а во второй срок его полномочий - председателем парламентской комиссии по государственной безопасности, обороне и общественному порядку.

С 2011 по 2014 годы в качестве депутата возглавлял (от Молдовы) группу дружбы между парламентом республики и Государственной Думой Российской Федерации.

На парламентских выборах 30 ноября 2014 года Стояногло не был включен в списки ДПМ. В январе 2015 года он покинул Демпартию, баллотировался в Гагаузии в качестве независимого кандидата.

Стояногло был независимым кандидатом в башканы (главы) АТО Гагаузия дважды: в 2006 году в первом туре он набрал 6 025 голосов (10,58%), что оказалось недостаточно для участия во втором туре, а в 2015 — в первом туре он набрал 3 174 голоса (4,98%), что снова не позволило ему пройти во второй тур.

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