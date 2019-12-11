20:16 11 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Петер Михалко, архивное фото.

Посол ЕС в Молдове посетил Генпрокуратуру - что стало причиной

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
23210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1760/93/17609378.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191211/28514482/posol-es-v-moldove-posetil-genprokuraturu-chto-stalo-prichinoy.html

Глава дипломатической миссии Европейского Союза в РМ встретился с генеральным прокурором Александром Стояногло.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду в Кишиневе состоялась встреча посла ЕС в Молдове Петера Михалко и генерального прокурора республики Александра Стояногло. В ходе диалога стороны детально обсудили помощь, которую может оказать дипломатическое представительство органам правосудия. 

Проблемы в отрасли юстиции, ее реформирование, правовые нормы, которые должны стать прочным фундаментом для молдавского общества и партнерства республики с Европейским Союзом - все эти вопросы стали предметом рассмотрения Стояногло и Михалко. 

Глава делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко
© CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Михалко поддержал проведение в скором времени переговоров в формате "5+2"
С 29 ноября текущего года Стояногло возглавил Генеральную прокуратуру республики. С самого начала своего мандата он заявил, что новое руководство ведомства не будет вмешиваться в деятельность экономических агентов незаконными методами.

Александр Стояногло — адвокат и гагаузский политик, занимавший пост депутата парламента Республики Молдова в 2009-2010 и 2010-2014 годах (фракция ДПМ). Был вице-спикером парламента (2009–2010 годы), а во второй срок его полномочий - председателем парламентской комиссии по государственной безопасности, обороне и общественному порядку.

С 2011 по 2014 годы в качестве депутата возглавлял (от Молдовы) группу дружбы между парламентом республики и Государственной Думой Российской Федерации.

Прием у врача
© Sputnik / Илья Питалев
Сколько денег выделяют в Молдове на здравоохранение в сравнении со странами ЕС

На парламентских выборах 30 ноября 2014 года Стояногло не был включен в списки ДПМ. В январе 2015 года он покинул Демпартию, баллотировался в Гагаузии в качестве независимого кандидата.

Стояногло был независимым кандидатом в башканы (главы) АТО Гагаузия дважды: в 2006 году в первом туре он набрал 6 025 голосов (10,58%), что оказалось недостаточно для участия во втором туре, а в 2015 — в первом туре он набрал 3 174 голоса (4,98%), что снова не позволило ему пройти во второй тур.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Генпрокуратуре объяснили, почему принято решение об аресте Цуцу
Рар: сельское хозяйство Молдовы Евросоюзу не нужно
Михалко поддержал проведение в скором времени переговоров в формате "5+2"
Теги:
посещение, Петер Михалко, генпрокуратура


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Лавров встретился с Трампом за закрытыми дверьми: о чем говорили глава МИД России и президент США
Лавров встретился с Трампом за закрытыми дверьми: о чем шла речь - видео
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться