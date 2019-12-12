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Зинаида Гречаная

Гречанная находится с визитом в Венгрии: какие вопросы обсудили

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Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191212/28521711/grechannaya-nakhoditsya-s-vizitom-hungary-kakie-voprosy-obsudili.html

Спикер молдавского парламента обсудила в Будапеште возможности освоения потенциала торговли и сотрудничества с Венгрией в области сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Потенциал торговли и сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия между Венгрией и Молдовой велик и должен полностью использоваться. Об этом заявила в четверг председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная на встрече с госсекретарем министерства сельского хозяйства Венгрии по связям с парламентом Шандором Фаркашем. 

Здание Еврокомиссии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Спикер подчеркнула, что опыт Венгрии в продвижении местной продукции на рынке ЕС, также как и инструменты защиты местных производителей, будут интересны и полезны для Молдовы.

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В ходе диалога стороны обговорили все возможности запуска программ обмена опытом в области сельского хозяйства и развития сельской местности.

Госсекретарь Минсельхоза Венгрии отметил, что визит председателя парламента РМ является важным шагом в развитии двусторонних отношений между странами. Он выразил готовность поделиться практическим опытом Венгрии, приобретенным в качестве члена Европейского союза.

Оборот сельхозпродукции между Молдовой и Венгрией в 2018 году достиг 19,4 миллиона долларов, или 1% в общем объеме торговли сельхозтоварами в Республике Молдова.

Во встрече также участвовали председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, вице-председатель данной комиссии Владимир Боля и глава комиссии по государственному управлению Василе Быткэ.

Гречаная находится с визитом в Венгрии с 11 по 14 декабря по приглашению своего коллеги Ласло Кёвера.

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Теги:
Молдова, Венгрия


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