Захарова прокомментировала ход переговоров в формате "5+2" по Приднестровью

Официальный представитель МИД России считает, что уходящий год был непростым для переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Кишинев и Тирасполь должны наладить нормальное гуманитарное, экономическое сотрудничество, а затем уже переходить к политическим переговорам, заявила в пятницу на большой пресс-конференции официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Онлайн-трансляция мероприятия прошла в пресс-центре Spunik Молдова.

"Уходящий год был непростым для переговорного процесса в формате "5+2" и тот потенциал, который был в 2019 году был попусту растрачен. Наверное, это объясняется электоральными и постэлекторальными процессами в Молдове", - отметила Захарова.

По ее словам, снизилась динамика встреч рабочих групп Тирасполя и Кишинева, а по некоторым направлениям даже наблюдался регресс. Результат, как считает Захарова, на единственной в этом году официальной встрече в формате "5+2" в Братиславе стороны даже не смогли согласовать совместный итоговый протокол.

"Что касается России и ее посреднических усилий, то мы, как сторона гаранта урегулирования, проводим очень активные контакты со сторонами,чтобы за оставшиеся две недели словацкого председательства в ОБСЕ и Кишинев и Тирасполь все же смогли преодолеть разногласия по конкретным вопросам, и смогли подписать Братиславский протокол. Мы считаем, что такой документ надо подписать, и он важен, как с точки зрения и анализа ситуации, так и для того, чтобы определить пути для движения вперед", - сказала Захарова.

Она выразила надежду, что в следующем году Албанское председательство в ОБСЕ будет следовать по тем направлениям, которые заложены в регламентирующих документах, где предусматривается примерно 5-6 встреч в год в указанном формате.

"Это – реалистичный график. Он дает перспективы для реального продвижения вперед", - сказала Захарова.

Как считает представитель российского МИД, стороны переговоров, - Кишинев и Тирасполь, - должны наладить нормальное гуманитарное, экономическое сотрудничество, а затем уже переходить к политическим переговорам.

В международном формате "5+2" Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Совещание участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в этом формате намечено на 8-10 октября в Братиславе (Словакия).

Запись видеомоста с участием Марии Захаровой можно посмотреть здесь.

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