Какова судьба боеприпасов в селе Кобасна - ответ из Москвы

В рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос молдавских журналистов о том, будут ли утилизированы тысячи тонн боеприпасов, хранящихся на складах в селе Кобасна.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова, прошла трансляция большой пресс-конференции официального представителя российского МИД Российской Федерации Марии Захаровой.

Мероприятие было в формате видеомоста. Захарова ответила на актуальные вопросы международной политики, в частности, российско-молдавские отношения. Представитель МИД РФ ответила на вопрос о том, будут ли утилизированы 11 тысяч тонн боеприпасов, хранящихся на складах в селе Кобасна, оставшиеся здесь с советских времен.

"Россия в начале 90-х вывела около 50 процентов, хранившихся там боеприпасов. В августе 2019 года министр обороны Сергей Шойгу выразил готовность вернуться к вопросу утилизации российской стороной 11 тысяч тонн боеприпасов, хранящихся там. Утилизация этих боеприпасов будет осуществляться в соответствии со всеми международными нормами", - уточнила Захарова.

Военные склады в селе Кобасна были созданы в 1949 году. Это был стратегический арсенал южного направления Советской Армии. Основная часть вооружений была завезена туда в советские годы.

Запись видеомоста с участием Марии Захаровой можно посмотреть здесь>>>

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