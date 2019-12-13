12:54 13 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.

Приедет ли глава МИД РФ в Кишинев с официальным визитом – ответ Захаровой

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
Получить короткую ссылку
2210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2710/82/27108285.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191213/28535869/priedet-li-glava-mid-rf-v-kishinev-s-ofitsialnym-vizitom-otvet-zakharovoy.html

В рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос о том, планируется ли визит Сергея Лаврова в Молдову.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова, прошла трансляция большой пресс-конференции официального представителя российского МИД Российской Федерации Марии Захаровой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео
ТАСС/POOL
Общение рядом с дипломатией, или Зачем Лавров в США летал?

Журналист Sputnik Молдова поинтересовался: следует ли ожидать рабочего визита в республику главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

Захарова уточнила, что, отвечая на вопросы о визите главы российского МИД в Молдову, должна быть предельно точной в ответах, чтобы СМИ не интерпретировали информацию по-своему.

"Пока такой встречи в графике нет, но любые приглашения, которые передаются по официальным каналам, рассматриваются, и на них даются ответы. Я еще раз уточню ответ на этот вопрос", - заявила Захарова.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе 5 декабря 2019 года. Молдавский министр официально пригласил Лаврова совершить рабочий визит в РМ в удобное для обеих сторон время.

Запись видеомоста можно посмотреть здесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Пока все спали: авария в Кишиневе, Лавров о "Северном потоке-2", награда от Осборна
Лавров встретился с Трампом за закрытыми дверьми: о чем шла речь - видео
Теги:
Кишинев, визит, Сергей Лавров, Глава МИД РФ Сергей Лавров


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении ВАДА
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении WADA
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться