Приедет ли глава МИД РФ в Кишинев с официальным визитом – ответ Захаровой

В рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос о том, планируется ли визит Сергея Лаврова в Молдову.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова, прошла трансляция большой пресс-конференции официального представителя российского МИД Российской Федерации Марии Захаровой.

Журналист Sputnik Молдова поинтересовался: следует ли ожидать рабочего визита в республику главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

Захарова уточнила, что, отвечая на вопросы о визите главы российского МИД в Молдову, должна быть предельно точной в ответах, чтобы СМИ не интерпретировали информацию по-своему.

"Пока такой встречи в графике нет, но любые приглашения, которые передаются по официальным каналам, рассматриваются, и на них даются ответы. Я еще раз уточню ответ на этот вопрос", - заявила Захарова.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе 5 декабря 2019 года. Молдавский министр официально пригласил Лаврова совершить рабочий визит в РМ в удобное для обеих сторон время.

Запись видеомоста можно посмотреть здесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK