Приедет ли глава МИД РФ в Кишинев с официальным визитом – ответ Захаровой

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова, прошла трансляция большой пресс-конференции официального представителя российского МИД Российской Федерации Марии Захаровой.
Журналист Sputnik Молдова поинтересовался: следует ли ожидать рабочего визита в республику главы российской дипломатии Сергея Лаврова.
Захарова уточнила, что, отвечая на вопросы о визите главы российского МИД в Молдову, должна быть предельно точной в ответах, чтобы СМИ не интерпретировали информацию по-своему.
"Пока такой встречи в графике нет, но любые приглашения, которые передаются по официальным каналам, рассматриваются, и на них даются ответы. Я еще раз уточню ответ на этот вопрос", - заявила Захарова.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе 5 декабря 2019 года. Молдавский министр официально пригласил Лаврова совершить рабочий визит в РМ в удобное для обеих сторон время.
Запись видеомоста можно посмотреть здесь.
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