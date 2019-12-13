16:01 13 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Зинаида Гречаная

Зинаида Гречаная - Янош Адер: в чем заверил Молдову президент Венгрии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2853/74/28537494.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191213/28536224/grechanaya-vstretilas-s-prezidentom-hungary-chto-on-podtverdil-moldova.html

Глава молдавского парламента Зинаида Гречаная находится в Венгрии с 11 по 14 декабря по приглашению своего коллеги Ласло Кёвера.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Программа визита включила встречу с президентом Венгрии Яношом Адером.

Как уточнила Гречаная на своей странице в Facebook, в ходе состоявшегося в пятницу диалога собеседник подтвердил открытость Венгрии в отношении Молдовы, а также тот факт, что наша страна остается в списке приоритетных для помощи со стороны официального Будапешта.

Гречаная находится с визитом в Венгрии: какие вопросы обсудили>>>

"Янош Адер подчеркнул, что его страна готова поддержать Молдову как в двусторонних, так и в региональных программах, а также в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Гречаная поблагодарила партнеров за плодотворное сотрудничество и подтвердила заинтересованность нашей страны в опыте Венгрии в стратегических областях.

Гречаная и Адер в ходе беседы выразили общее мнение о необходимости более полного использования потенциала сотрудничества и указали на краткосрочные и среднесрочные приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Песков подтвердил, что ведется подготовка к визиту Путина в Венгрию
Помпео едет в Венгрию, чтобы ее во многом убедить, а особенно отговорить
Токайские вина Курильским островам: как венгр Тибор на Итурупе бизнесом занимается
Венгрия хочет присоединиться к "Турецкому потоку" как можно скорее
Теги:
Молдова, Венгрия, Зинаида Гречаная


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении ВАДА
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении WADA
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться