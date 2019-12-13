Зинаида Гречаная - Янош Адер: в чем заверил Молдову президент Венгрии

Глава молдавского парламента Зинаида Гречаная находится в Венгрии с 11 по 14 декабря по приглашению своего коллеги Ласло Кёвера.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Программа визита включила встречу с президентом Венгрии Яношом Адером.

Как уточнила Гречаная на своей странице в Facebook, в ходе состоявшегося в пятницу диалога собеседник подтвердил открытость Венгрии в отношении Молдовы, а также тот факт, что наша страна остается в списке приоритетных для помощи со стороны официального Будапешта.

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"Янош Адер подчеркнул, что его страна готова поддержать Молдову как в двусторонних, так и в региональных программах, а также в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Гречаная поблагодарила партнеров за плодотворное сотрудничество и подтвердила заинтересованность нашей страны в опыте Венгрии в стратегических областях.

Гречаная и Адер в ходе беседы выразили общее мнение о необходимости более полного использования потенциала сотрудничества и указали на краткосрочные и среднесрочные приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях.

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