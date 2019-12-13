Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на важные для Молдовы вопросы

В рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопросы молдавских журналистов.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова в режиме телемоста прошла большая пресс-конференции официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, в ходе которой молдавские журналисты смогли задать самые злободневные вопросы, среди которых - продолжение переговоров по приднестровскому урегулированию, вывоз и утилизация тысяч тонн боеприпасов, оставшихся на складах в селе Кобасна с советских времен, возможность визита в Молдову главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

© Sputnik / Osmatesco Мария Захарова отвечае в прямом эфире на вопросы журналистов в Кишиневе.

Научиться общаться, а потом переходить к политике

Кишинев и Тирасполь должны наладить нормальное гуманитарное, экономическое сотрудничество, а затем уже переходить к политическим переговорам, заявила в пятницу на большой пресс-конференции официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Уходящий год был непростым для переговорного процесса в формате "5+2" и тот потенциал, который был в 2019 году попусту растрачен. Наверное, это объясняется электоральными и постэлекторальными процессами в Молдове", - отметила Захарова.

По ее словам, снизилась динамика встреч рабочих групп Тирасполя и Кишинева, а по некоторым направлениям даже наблюдался регресс. В результате, как подчеркнула Захарова, на единственной в этом году официальной встрече в формате "5+2" в Братиславе стороны даже не смогли согласовать совместный итоговый протокол.

"Что касается России и ее посреднических усилий, то мы, как сторона гаранта урегулирования, проводим очень активные контакты со сторонами, чтобы за оставшиеся две недели словацкого председательства в ОБСЕ и Кишинев, и Тирасполь все же смогли преодолеть разногласия по конкретным вопросам, и смогли подписать Братиславский протокол", - сказала Захарова.

"Мы считаем, - добавила она, - что такой документ надо подписать, и он важен, как с точки зрения и анализа ситуации, так и для того, чтобы определить пути для движения вперед".

Она выразила надежду, что в следующем году албанское председательство в ОБСЕ будет следовать по тем направлениям, которые заложены в регламентирующих документах, где предусматривается примерно 5-6 встреч в год в указанном формате.

"Это – реалистичный график. Он дает перспективы для реального продвижения вперед", - сказала Захарова. Как считает представитель российского МИД, стороны переговоров, - Кишинев и Тирасполь, - должны наладить нормальное гуманитарное, экономическое сотрудничество, а затем уже переходить к политическим переговорам.

© Sputnik / Osmatesco Мария Захарова отвечае в прямом эфире на вопросы журналистов в Кишиневе.

Взрывоопасной ситуации не будет

Представитель МИД РФ ответила на вопрос о том, будут ли утилизированы 11 тысяч тонн боеприпасов, хранящихся на складах в селе Кобасна, оставшиеся здесь с советских времен.

"Россия в начале 90-х вывела около 50 процентов, хранившихся там боеприпасов. В августе 2019 года министр обороны Сергей Шойгу выразил готовность вернуться к вопросу утилизации российской стороной 11 тысяч тонн боеприпасов, хранящихся там. Утилизация этих боеприпасов будет осуществляться в соответствии со всеми международными нормами", - уточнила Захарова.

Военные склады в селе Кобасна были созданы в 1949 году. Это был стратегический арсенал южного направления Советской Армии. Основная часть вооружений была завезена туда в советские годы.

Возможен ли визит в РМ главы МИД России?

Журналист Sputnik Молдова поинтересовался: следует ли ожидать рабочего визита в республику главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

Захарова уточнила, что, отвечая на этот вопрос, следует быть предельно точной, чтобы СМИ не интерпретировали информацию по-своему.

"Пока такой встречи в графике нет, но любые приглашения, которые передаются по официальным каналам, рассматриваются, и на них даются ответы. Я еще раз уточню ответ на этот вопрос", - заявила Захарова.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе 5 декабря 2019 года. Молдавский министр официально пригласил Лаврова совершить рабочий визит в РМ в удобное для обеих сторон время.

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