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Фракция ДПМ на заседании парламента.

Кто займет место Ботнаря в парламенте Молдовы: что решил Центризбирком

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191213/28538185/kto-zaymet-mesto-botnarya-v-parlamente-moldovy-chto-reshil-tsik.html

Константину Ботнарю нашли замену: в ЦИК приняли решение по поводу вакансии депутата парламента Молдовы во фракции демократов.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Вакантное кресло фракции Демпартии может занять бывший молдавский футболист Раду Ребежа. Соответствующее решение приняли члены Центризбиркома Молдовы на заседании в пятницу.

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
Депутат от Демпартии Константин Ботнарь уходит из парламента

Решение ЦИК передано на рассмотрение в Конституционный суд.

Ребежа займет место Константина Ботнаря, который недавно сложил мандат парламентария после того, как лидер демократов Павел Филип обратился к нему с этой просьбой по причине отсутствия однопартийца на парламентских заседаниях.

К слову, ранее Раду Ребежа занимал пост государственного секретаря министерства образования, науки и исследований. Его сняли с этой должности в августе 2019-го по решению правительства Майи Санду. В кабмин он попал еще в 2015 году, когда премьером был Кирилл Габурич. Тогда Ребежа занимал пост советника главы правительства по вопросам молодежи и спорта.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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