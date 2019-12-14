КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетит Молдову с визитом в марте 2020 года. Это решение было принято в ходе поездки в соседнюю страну премьер-министра Молдовы Иона Кику.
Визит Гончарука в Кишинев пройдет на фоне заседания сопредседателей молдо-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В ходе недавнего визита в Киев Ион Кику обсудил с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком поставки газа в республику и его транзит. Также главы правительств подняли вопросы, связанные с укреплением безопасности в регионе, либерализацией авто и авиатранспорта, расширением единого контроля на общей границе с помощью внедрения механизма новых контрольно-пропускных пунктов.
Вместе с тем шли дискуссии об антидемпинговых мерах, предложенных украинским кабмином по ряду продуктов, которые влияют на молдавских производителей.
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