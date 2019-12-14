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Prim-ministrul Ion Chicu s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev Oleksiy Honcharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетит Молдову с визитом

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191214/28546267/premer-ministr-ukrainy-aleksey-goncharuk-posetit-moldovu-s-vizitom.html

Визит Гончарука в Кишинев пройдет на фоне заседания сопредседателей молдо-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетит Молдову с визитом в марте 2020 года. Это решение было принято в ходе поездки в соседнюю страну премьер-министра Молдовы Иона Кику.

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
Кику обсудил в Киеве транзит газа через Украину: что ждет Молдову

Визит Гончарука в Кишинев пройдет на фоне заседания сопредседателей молдо-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе недавнего визита в Киев Ион Кику обсудил с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком поставки газа в республику и его транзит. Также главы правительств подняли вопросы, связанные с укреплением безопасности в регионе, либерализацией авто и авиатранспорта, расширением единого контроля на общей границе с помощью внедрения механизма новых контрольно-пропускных пунктов.

Вместе с тем шли дискуссии об антидемпинговых мерах, предложенных украинским кабмином по ряду продуктов, которые влияют на молдавских производителей.

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