Визит Гончарука в Кишинев пройдет на фоне заседания сопредседателей молдо-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетит Молдову с визитом в марте 2020 года. Это решение было принято в ходе поездки в соседнюю страну премьер-министра Молдовы Иона Кику.

Визит Гончарука в Кишинев пройдет на фоне заседания сопредседателей молдо-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе недавнего визита в Киев Ион Кику обсудил с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком поставки газа в республику и его транзит. Также главы правительств подняли вопросы, связанные с укреплением безопасности в регионе, либерализацией авто и авиатранспорта, расширением единого контроля на общей границе с помощью внедрения механизма новых контрольно-пропускных пунктов.

Вместе с тем шли дискуссии об антидемпинговых мерах, предложенных украинским кабмином по ряду продуктов, которые влияют на молдавских производителей.

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