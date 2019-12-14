Игорь Додон высказался за ужесточение правил импорта товаров в Молдову

По мнению главы государства, ряд товаров, импортируемых в нашу страну, можно производить на отечественных мощностях.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что нужно ужесточить правила импорта и выпускать ряд товаров на отечественных мощностях, что позволит увеличить внутреннее производство.

Об этом Игорь Додон заявил в своем видеоблоге "Президент отвечает", который публикуется на Youtube.

По мнению главы государства, многие товары, которые поступают на внутренний рынок из Турции и ЕС, можно производить в Молдове.

"Добрую часть товаров, которую можно производить в Молдове, создавая при этом рабочие места, на данный момент импортируют из Турции и стран Евросоюза и внутренний рынок буквально заполнен импортными товарами", - отметил он.

"Моя позиция такова: правительство должно использовать все инструменты – тарифные, нетарифные. Первые предполагают повышение таможенных пошлин на импорт товаров, которые мы можем производить в Молдове, чтобы ввозимые товары были дороже местных. И граждане будут покупать отечественные, потому что они лучше и дешевле", - заявил президент Молдовы.

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