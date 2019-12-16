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Ион Кику, архивное фото.

Насыщенный график премьера Кику - действия расписаны по часам - подробности

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191216/28556286/nasyschennyy-grafik-premera-kiku-deystviya-raspisany-po-chasam-podrobnosti.html

Все дни наступившей недели у молдавского премьер-министра Иона Кику - довольно насыщенные по программе, рабочие визиты за рубеж и решение внутренних проблем Молдовы, все это - на повестке дня у главы кабинета министров.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. После того, как молдавский премьер-министр обозначил 10 главных вопросов, которые приходилось решать в первый месяц деятельности нового кабинета министров, с начала нынешней недели график Иона Кику расписан по часам, и ему предстоит решать другие, не менее важные вопросы. 

Рабочая неделя молдавского премьера начинается с визита в рабочего визита в Страссбург. Там он встретится с генеральным секретарем Совета Европы, председателем Венецианской комиссии, а также с главой Европейского суда по правам человека. 

Во вторник Кику проведет встречу с представителями бизнес-сообщества республики, с которыми обсудит самые острые и актуальные вопросы, стоящие перед молдавскими предпринимателями. Ожидается, что на встрече будут присутствовать более 500 деловых людей. 
Электрометаллургический завод
© Sputnik / Виталий Тимкив
Ион Кику принял участие в работе ежегодного форума женщин

Также на вторник у Кику запланирована встреча с послами, аккредитованными в Кишиневе, чтобы подвести итоги сотрудничества в 2019 году. Также на 17 декабря намечено заседание кабинета министров, на котором рассмотрят законодательные поправки, внесенные депутатами парламента в закон о государственном бюджете на 2020 год. 

В среду, 18 декабря, также состоится заседание правительства Молдовы. Премьер ранее заявлял, что на этом заседании правительство примет важные социальные и экономические проекты. 

В четверг премьер вновь отправится за границу. Глава молдавского кабмина поедет с рабочим визитом в Рим на встречу с премьер-министром Италии. Там же Кику примет участие в заседании премьер-министров Центрально-европейской инициативы. 

В пятницу Кику проведет встречи с потенциальными инвесторами, готовыми прийти с капиталом на рынок Молдовы, также премьер проведет заседание с членами Торгово-промышленной палаты республики. В субботу премьер отправится в поездку по республике, чтобы на месте ознакомиться с проблемами, имеющимися в регионах страны.

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Теги:
работа, график, Ион Кику, премьер-министр


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