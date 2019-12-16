Додон сообщил о готовящихся встречах с Путиным и Эрдоганом

Уже на этой неделе глава республики отправится с рабочим визитом в Москву, а в конце декабря может совершить официальный визит в Анкару.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправится в конце недели в Москву с рабочим визитом, в рамках которого рассчитывает провести встречи с лидером России Владимиром Путиным, вице-премьером Дмитрием Козаком, руководством "Газпрома" и Патриархом Кириллом. Об этом глава республики сообщил журналистам в понедельник.

"Если говорить о повестке президента, то на 19-20 декабря предусмотрен мой рабочий визит в РФ, в рамках которого состоятся встречи с президентом России Владимиром Путиным, с (вице-премьером - ред.) Дмитрием Козаком, с руководством концерна "Газпром". Предусмотрены и другие встречи, в том числе с Патриархом Кириллом", - сказал Додон.

Он сообщил, что на эти же даты запланирована неформальная встреча глав государств СНГ. Кроме того, на эти же числа намечена неформальная встреча лидеров стран-участниц Евразийского союза, где у республики статус наблюдателя.

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"Получил официальное приглашение от президента Турции Реджепа Эрдогана совершить официальный визит 30 декабря в Анкару. Не буду вдаваться в детали, но программа визита будет очень важной. В нее войдет подписание сразу нескольких двусторонних соглашений, заседание совета по стратегическому сотрудничеству. Скорее всего, к концу месяца я буду в Анкаре", - отметил глава республики.

При этом он сообщил, что в дискуссиях с Эрдоганом намерен поднять вопрос высылки турецких учителей из Молдовы.

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