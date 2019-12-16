Новая попытка: Кишинев и Тирасполь обсудят текст Брастилавского протокола

Фленкя подчеркнул, что вне зависимости от исхода дискуссий по тексту Братиславского протокола он намерен обсудить с Игнатьевым обширный спектр вопросов, среди которых социальные и экономические.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Кишинев и Тирасполь попробуют еще раз выработать финальный вариант текста протокола братиславского раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя в понедельник журналистам перед встречей с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Сегодня мы предпримем еще одну попытку, возможно, последнюю по представлению финального варианта текста протокола раунда переговоров в формате "5+2" в Братиславе, которые состоялись в октябре. Как говорил ранее, остался последний пункт, который необходимо согласовать. Попробуем сегодня прийти к компромиссу по этому документу", - сказал Фленкя.

По его словам, если Кишинев и Тирасполь придут к общему знаменателю, то миссия ОБСЕ предпримет меры для того, чтобы стороны подписали Братиславский прокол до начала зимних праздников.

Вице-премьер подчеркнул, что вне зависимости от результатов дискуссий по тексту протокола он намерен обсудить с Игнатьевым обширный спектр вопросов, среди которых социальные и экономические.

"Они касаются тех приоритетов, о которых мы говорили ранее. Речь идет о правах человека, свободе передвижения, работе школ с преподаванием на латинской графике в регионе, а также о проблемах налогового и таможенного характера", - пояснил Фленкя.

Как считает вице-премьер, подписание Братиславского прокола было бы красивым завершением года для словацкого председательства в ОБСЕ.

"Если к компромиссу не удастся прийти и подписать протокол, то для правительства Молдовы это не будет означать изменение тактики и стратегии. Приоритеты остаются теми же, наша повестка остается той же. Возобновим дискуссии сразу после того, как предпримем эту попытку по тексту протокола", - отметил Фленкя.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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