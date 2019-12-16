Приоритеты законотворчества обсуждены первыми лицами государства

Парламент должен рассмотреть на этой неделе три закона чрезвычайной важности для страны и ее граждан.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik, Анна Руссу. Внутренним приоритетом №1 являются заседания парламента, на которых должны быть утверждены государственный бюджет, бюджет социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Такое заявление сделал президент страны Игорь Додон в ходе встречи с председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Депутатский корпус должен рассмотреть эти проекты во втором чтении 19 и 20 декабря.

Глава государства отметил, что все три закона должны вступить в силу 1 января 2020 года.

"Мы надеемся, что проголосуем за законы о бюджете в окончательном чтении не позднее пятницы, чтобы на следующей неделе президент промульгировал их, они были опубликованы и вступили в силу, начиная с 1 января 2020 года. Дискуссии, которые ведутся на парламентских комиссиях, дают нам надежду, что законы будут утверждены на этой неделе", - заявил президент.

По словам Додона, помимо данных трех чрезвычайно важных законов для граждан Республики Молдова, существует целый ряд других важных законодательных актов, которые предстоит рассмотреть в ближайшее время, в том числе о составе Высшего совета магистратуры.

График текущей недели включает и проведение Экономического форума с участием высшего руководства Республики Молдова, где намечено обсудить вопросы улучшения экономического и инвестиционного климата в стране.

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