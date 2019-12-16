20:19 16 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD17.31
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.74
Поиск
Вадим Красносельский

Красносельский рассказал, в чем залог успеха переговоров по Приднестровью

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (239)
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1181/39/11813931.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191216/28563322/krasnoselskiy-rasskazal-v-chem-zalog-uspekha-peregovorov-po-pridnestrovyu.html

Лидер Приднестровья встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Чехия в РМ Зденеком Крейчи.

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2020 году стороны должны более активно работать во всех форматах процесса мирного урегулирования. Об этом Вадим Красносельский заявил на встрече с послом Республики Чехия в РМ Зденеком Крейчи.

"В будущем году необходимо активизировать работу экспертных групп по вопросам повестки формата "5+2", инициировать большее количество встреч политических представителей в формате "1+1". Думаю, что в этом залог успеха", - уверен он.

Александр Фленкя
© Sputnik / Rodion Proca
Новая попытка: Кишинев и Тирасполь обсудят текст Брастилавского протокола
Как рассказали в пресс-службе приднестровского лидера, собеседники говорили о ходе переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, о причинах заметного снижения его темпов и приостановки братиславского заседания.

"К таким итогам привела недостаточная и, как следствие, некачественная предварительная работа экспертных групп, заметное сокращение количества встреч в формате "1+1", а также неисполнение молдавской стороной части достигнутых ранее договоренностей", - считает Красносельский.

По его мнению, немаловажным фактором стали и электоральные процессы в Молдове.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Приднестровское урегулирование (239)

По теме

Захарова прокомментировала ход переговоров в формате "5+2" по Приднестровью
Захарова: позитив переговоров в формате "5+2" растрачен - видео
Теги:
переговоры "5+2", переговоры, Вадим Красносельский, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться