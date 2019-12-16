Красносельский рассказал, в чем залог успеха переговоров по Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2020 году стороны должны более активно работать во всех форматах процесса мирного урегулирования. Об этом Вадим Красносельский заявил на встрече с послом Республики Чехия в РМ Зденеком Крейчи.
"В будущем году необходимо активизировать работу экспертных групп по вопросам повестки формата "5+2", инициировать большее количество встреч политических представителей в формате "1+1". Думаю, что в этом залог успеха", - уверен он.
"К таким итогам привела недостаточная и, как следствие, некачественная предварительная работа экспертных групп, заметное сокращение количества встреч в формате "1+1", а также неисполнение молдавской стороной части достигнутых ранее договоренностей", - считает Красносельский.
По его мнению, немаловажным фактором стали и электоральные процессы в Молдове.
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