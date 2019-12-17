21:21 17 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Самолет идет на взлет

Насыщенная повестка президента – зачем Додон отправляется в Россию

© Sputnik / Максим Богодвид
Политика
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1548/45/15484568.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191217/28577616/nasyschennaya-povestka-prezidenta--zachemdodon-otpravlyaetsya-v-russia.html

Глава Республики Молдова, выступая в эфире общественного телевидения Молдовы, рассказал о программе пребывания в России, куда он отправляется вечером в среду.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в эфире местного общественного телевидения, что в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию, запланированного на 18 и 19 декабря, у него состоятся ряд встреч с представителями высшего руководства РФ, а также с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон встретился с послом России: что они обсудили

В пятницу Додон по приглашению российского лидера Владимира Путина отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

В северной столице России также состоится заседание лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза.

"Там же у меня состоится неформальная встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой мы определим наши цели на следующий год", - добавил Додон.

"Надеюсь, что в 2020 году нам удастся расширить спектр продукции, идущей на экспорт в РФ. Также очень надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов по ряду направлений сотрудничества", - уточнил президент Молдовы.

Он добавил, что власти Молдовы ждут визита в республику одного из представителей высшего эшелона российской власти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Президент Игорь Додон назвал самые святые вещи для молдаван
Додон сообщил о готовящихся встречах с Путиным и Эрдоганом
Газовый вопрос: Додон рассказал, есть ли риски для Молдовы в новом году
Теги:
Россия, визит, Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Алина Загитова на льду.
От Китри до Клеопатры: образы Алины Загитовой на льду
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться