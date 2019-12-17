Насыщенная повестка президента – зачем Додон отправляется в Россию

Глава Республики Молдова, выступая в эфире общественного телевидения Молдовы, рассказал о программе пребывания в России, куда он отправляется вечером в среду.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в эфире местного общественного телевидения, что в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию, запланированного на 18 и 19 декабря, у него состоятся ряд встреч с представителями высшего руководства РФ, а также с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В пятницу Додон по приглашению российского лидера Владимира Путина отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

В северной столице России также состоится заседание лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза.

"Там же у меня состоится неформальная встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой мы определим наши цели на следующий год", - добавил Додон.

"Надеюсь, что в 2020 году нам удастся расширить спектр продукции, идущей на экспорт в РФ. Также очень надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов по ряду направлений сотрудничества", - уточнил президент Молдовы.

Он добавил, что власти Молдовы ждут визита в республику одного из представителей высшего эшелона российской власти.

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