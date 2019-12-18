В Приднестровье дали свою оценку встречи политпредставителей в Кишиневе

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе состоялась встреча представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя Александра Фленкя и Виталия Игнатьева. Очередная дискуссия предположительно пройдетна следующей неделе в Тирасполе. Об этом рассказал политпредставитель от приднестровской стороны, глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев.

Три проекта договоренностей

Как сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа, Игнатьев предложил политическому представителю от Кишинева подписать на уровне формата "1+1" три проекта договоренностей: по допуску прицепов к регистрации, снятию технических барьеров в торговле и гарантиям передвижения должностных лиц с обоих берегов Днестра.

Первые два из них были ранее согласованы на уровне профильных специалистов сторон, а третий, как отмечают международные участники переговорного процесса, де-факто реализуется. Однако, как сообщили в МИДе, Кишинев уклонился от подписания предложенных проектов документов.

Банковские счета

Во время встречи политпредставителей был затронут вопрос открытия счетов приднестровских экономических агентов в банках Молдовы.

"По банковскому вопросу в ближайшие дни ожидается совещание представителей приднестровских предприятий и банковских учреждений Молдовы. Отрадно, что молдавская сторона признает наличие этой проблемы, и что ОБСЕ оказывает поддержку в ее решении, пригласив международного эксперта Ильзу Шустер", – сказал Игнатьев.

По его словам, Приднестровье предложило провести в ближайшее время семинар с участием международных представителей, где будут изучаться зарубежные практики с целью разрешения существующих проблем в банковской сфере.

Импорт медикаментов

Отдельно стороны обсудили импорт товаров в Приднестровье с особым акцентом на медикаментах в связи с установлением совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в Кучурганах.

"Это актуальный вопрос, который с первого февраля может "встать ребром" и создать проблемы жителям Приднестровья. К сожалению, я не удовлетворен ответом молдавской стороны, не до конца понятен подход Кишинева. Мы продолжим обсуждать эту тему на всех уровнях переговорного процесса", – заявил приднестровский политпредставитель.

Грузовые перевозки по ж/д

Шанс подписания братиславского протокола

Приднестровье предложило в соответствии с ранее направленным официальным письмом пролонгировать на год срок действия протокольного решения "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья". В Левобережье отметили: несмотря на наличие существенных противоречий при его реализации, договоренность остается обоюдовыгодной и коммерчески привлекательной для обеих сторон.

Политпредставители обсудили также перспективы подписания братиславского протокола.

"Приднестровье согласилось с формулировкой, которая была предложена ОБСЕ на заседании в Братиславе. И сегодня мы искали возможные варианты, которые отразили бы объективную реальность, сложившуюся в диалоге сторон", - отметил Игнатьев.

По его словам, Тирасполь готов подписать документ, в котором будет указано, какие проблемы конкретно обсуждали стороны и по каким вопросам хотят видеть движение вперед.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK