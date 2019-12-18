Погодные рекорды Молдовы 18 декабря

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 18 декабря, отмечен в первом послевоенном году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в восемнадцатый день зимы 1946 года столбик термометра опустился до -18,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум на территории Молдовы в этот день случился ровно тридцать лет назад. В 1989 году воздух прогрелся до +14,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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