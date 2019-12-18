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Заседание парламента. Архивное фото

Последние заседания парламента: что в планах у депутатов

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191218/28587053/poslednie-zasedaniya-parlamenta-chto-plany-deputaty.html

В пресс-службе высшего законодательного органа рассказали, о чем будут говорить депутаты молдавского парламента на заключительных заседаниях перед зимними праздниками.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на последние два заседания осенней сессии, которые запланированы на 19 и 20 декабря. Такое решение принято постоянным бюро высшего законодательного органа в среду.

"За эти два дня парламентариям предстоит обсудить более 30 законопроектов. Приоритетные – госбюджет во втором чтении, а также бюджеты социального и медицинского страхования на следующий год, налогово-бюджетная и таможенная политики, а также социальные проекты и финансирование партнерами по развитию", - отметили в пресс-службе парламента.

Согласно регламенту высшего законодательного органа, парламент созывается на две очередные сессии в течение года – весеннюю, которая начинается в феврале и завершается в конце июля, и осеннюю, длящуюся с сентября до конца декабря.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (142)

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