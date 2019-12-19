Влах: Гагаузия может быть очень хорошим примером для Приднестровья

Глава гагаузской автономиии считает, что регион может быть историей успеха, но это работа не одного человека, а всех ветвей власти в стране.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Гагаузская автономия может быть хорошим примером для Приднестровья, такое мнение высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава (башкан) региона Ирина Влах.

На вопрос о том, насколько остра политическая жизнь в Гагаузии, и как башкану удается управлять регионом, Влах отметила, что "надо слышать и уметь слушать людей, уметь со всеми говорить - диалог должен присутствовать всегда".

"У нас, конечно же, разные люди, у нас разные характеры, отношение к тем или иным вещам, политическим и общественным ситуациям, но это не мешает нам сесть за один стол и всегда говорить, выявлять приоритеты, договариваться и определять, что мы должны делать дальше. Я не скажу, что у нас все без изъянов. Конечно, есть какие-то проблемы, которые мы решаем", - сказала Влах.

Она подчеркнула, что сложные вопросы необходимо решать внутри автономии.

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"Автономию надо продвигать только на позитивном уровне. Я очень терпеливый человек. Если мне сразу не удалось решить какой-то вопрос, это не означает, что я о нем забыла, а продолжу работу дальше", - добавила собеседница.

По ее словам, на сегодняшний день "в регионе есть единение, понимание того, что Гагаузия это очень хорошая автономия". Как считает башкан, "это действительно позитивный пример для других автономий, для других регионов, которые должны тоже развиваться".

"Моя задача правильно представить правительству страны, парламенту, президенту тот факт, что Гагаузия, на самом деле, может быть очень хорошим примером для Приднестровья. Мы можем быть историей успеха. Об этом часто говорим и с нашими международными партнерами и послами. Но это работа не одного человека. Это работа в целом команды, гагаузской команды, но это в то же время работа всех ветвей власти в стране", - заявила Влах.

По ее мнению, успех может быть общим, когда все работают на позитивный имидж, когда все инвестируют, когда все продвигают. Как подчеркнула Влах, только тогда можно видеть результат.

Двадцать третьего декабря автономному территориальному объединению Гагауз Ери (в переводе – гагаузская земля – ред.) исполняется 25 лет. Четверть века становления, преодоления проблем и невзгод, радостей от того, чего удалось достичь за этот период, уверенный взгляд в будущее, которое таит еще более широкие перспективы для развития, для роста благосостояния этого уникального народа, чтобы сделать этот регион Молдовы еще более прекрасным.

В декабре 1994 года парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии. 22 июля 1995 года Вулканештский, Комратский и Чадыр-Лунгский районы стали внутренними районами Гагаузии, однако границы районов изменились после референдума, проведенного в вышеперечисленных селах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах.

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