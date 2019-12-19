Визит евроревизора в Молдову: что в планах у главы Венецианской комиссии

Визит председателя Венецианской комиссии выпал на 19-20 декабря: по итогам всех встреч в Кишиневе Джанни Букиккио даст пресс-конференцию.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В Молдову прибывают председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио (Gianni Buquicchio) и заместитель секретаря этой структуры Симона Граната-Менгини (Simona Granata-Menghini).

В программе первого дня визита предусмотрены встречи Букиккио со спикером парламента Зинаидой Гречаной, главой и членами юридической комиссии, а также с судьями и представителем гражданского общества.

Во второй день глава Венецианской комиссии проведет беседу с молдавским премьером Ионом Кику, а также министром юстиции Фадеем Нагачевским. Также по плану встречи с членами Высшего совета магистратуры и судьями Высшей судебной палаты.

По итогам своего визита в Молдову Джанни Букиккио даст пресс-конференцию.

Визит председателя Венецианской комиссии в Молдову связан с усилиями властей республики в реформировании правосудия и подтверждает важность помощи и опыта этой международной структуры в реализации реформы.

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