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Конференция Конституционный контроль : Доктрина и Практика

Джанни Букиккио: Молдова перешла к новому этапу

© Sputnik / Александр Уткин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191220/28611774/kak-budet-provoditsya-reforma-yustitsii-v-vopros-vnesena-yasnost.html

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио рассказал о том, что следует предпринять, чтобы реформа юстиции в республике была максимально эффективной, а граждане почувствовали результаты от ее внедрения властями страны.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Кишинев с рабочим визитом посетил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, с которым представители власти республики обсуждали один из главных вопросов, стоящих на повестке дня в республике, - реформирование отрасли юстиции в Молдове. 

В пятницу Букиккио вышел к прессе и рассказал об основных шагах, которые необходимо предпринять правительству и профильному министерству, чтобы в молдавской юстиции воцарился порядок. 

Букиккио также признался в любви к Молдове, заявив, что она в его сердце не с сегодняшнего дня, а уже на протяжении 30 лет. Глава Венецианской комиссии отметил, что страна за этот период прошла через целый ряд кризисов - социальных, экономических, политических. Все это, по мнению Букиккио, отразилось на демократическом процессе в республике. 

"Сейчас Молдова перешла к новому этапу, когда необходимо работать, чтобы реформировать самые главные государственные учреждения и отрасли страны. За неоднократные визиты в вашу страну мне довелось встретиться с большинством руководителей учреждений юстиции. В частности, в понедельник я встретился с премьер-министром Ионом Кику и заявил ему об открытости к сотрудничеству с Молдовой", - заявил Букиккио. 
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По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит в срочном порядке запрос министерства юстиции Молдовы о проекте закона о реформировании Высшего совета магистратуры. Букиккио пообещал, что вердикт Вененцианской комиссии по этому вопросу будет дан до конца января 2020 года.

"Молдова нуждается в серьезной реформе отрасли юстиции. Эта реформа должна быть проведена в экстренном режиме. Однако эта реформа судебной системы должна быть проведена качественно. Для этого потребуется время. В этом процессе важна последовательность. Я призываю министра юстиции проводить ее не фрагментарно, а комплексно", - уточнил Букиккио. 

Глава Венецианской комиссии отметил, что во внедрении реформы юстиции в Молдове необходимо учитывать опыт развитых стран мира, которым удалось привести в порядок судебную систему. Также важно, по мнению высокого гостя, проводить постоянные консультации с гражданским обществом, представителями неправительственных организаций, чтобы сделать эту реформу наиболее прозрачной. 

Букиккио также подчеркнул, что судебная власть, являющаяся одной из трех ветвей управления государством, в процессе реформирования должна превалировать, на нее не должно оказываться политическое давление.

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Теги:
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