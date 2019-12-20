Красносельский: в переговорах между Кишиневом и Тирасполем нет истории успеха

Такие результаты переговорного процесса в 2019 году подвел лидер Приднестровья на итоговой пресс-конференции.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский уверен, что в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем в последний год не наблюдается истории успеха. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

"У нас в переговорах нет истории успеха, есть история ожидания и надежд. Но я не хотел бы, чтобы она закончилась историей разочарований. Хотелось бы, чтобы те обещания, которые дала молдавская сторона, были исполнены, также, как и ранее достигнутые между нами договоренности", - пояснил он.

Красносельский отметил, что до 2019 года наблюдались определенные подвижки – были достигнуты договоренности по нескольким вопросам, однако в этом году отношения между сторонами были непростыми.

"2019-й стал годом политических потрясений. В Кишиневе поменялась власть, поменялись переговорщики, появилось какое-то напряжение и крен в сторону неисполнения взятых обязательств и даже тенденция к приостановлению переговорного процесса", - подчеркнул он.

Лидер Приднестровья рассказал о том, что на Баварской встрече молдавская сторона неожиданно включила в протокол вопрос гармонизация налоговых систем правого и левого берега Днестра.

"Я встречался с президентом Молдовы – ни от него, ни от других лиц я не слышал такого отсыла. У нас разные налоговые системы и гармонизировать их, не разрушив отлаженную работу, невозможно. Как можно было включить этот вопрос в повестку дня, не обсудив со специалистами", - удивился он.

Красносельский отметил, что без консультаций с представителями исполнительной и законодательной власти приднестровского региона, а также с общественностью, такие вопросы, как сближение налоговых систем, Приднестровье не станет решать.

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