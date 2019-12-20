В Приднестровье рады решению по транзиту газа, но готовились к худшему

Лидер региона рассказал о том, какие варианты решения подготовил Тирасполь на случай, если транзит газа будет прекращен.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье с оптимизмом восприняли предварительные договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа через Украину. Лидер региона Вадим Красносельский рассказал на итоговой пресс-конференции, что в Тирасполе готовились к различным вариантам развития событий, предусмотрели решение вопроса и в случае, если между сторонами не будет конструктивного результата.

"Последние события вселяют оптимизм. Вчера переговорщики договорились. Осталось, чтобы технические специалисты дообсудили вопрос. Транзит газа сохранен. Я был убежден в этом. Но мы не жили в иллюзиях, и готовились к разным вариантам", - отметил он.

Красносельский сказал, что в Приднестровье разработали возможность реверса газа, перевода котельных на мазут.

"Мы разрабатывали разные планы. С пониманием, что - дай Бог - не придется ими воспользоваться. Но такие планы должны быть и лежать в удобном месте, под сукном", - пояснил приднестровский лидер.

"И мы себя обеспечили всеми сценариями развития событий", - заверил он.

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