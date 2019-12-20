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Alexandru Flenchea

Фленкя: будущему переговоров в формате "5+2"ничего не угрожает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191220/28614663/flenkya-buduschemu-peregovorov-v-formate-5-2-nichego-ne-ugrozhaet.html

Вице-премьер по реинтеграции смотрит с оптимизмом на перспективу переговоров по приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Отсутствие прогресса в вопросе о согласовании текста братиславского протокола не является чем-то драматическим для будущего переговоров, заявил в пятницу в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя.

Планировалось, что в ходе очередного раунда переговоров в формате "5+2", состоявшихся в октябре в столице Словакии, переговорщики согласуют текст итогового документа. Однако прийти к единому мнению так и не удалось.

"Наши усилия не привели к подписанию документа. Но это не должно создать проблему для предстоящих переговоров в следующем году. Главное, что у нас есть документ, основа для продолжения сотрудничества", - отметил Фленкя.

Формат "5+2" сохраняет актуальность

Вице-премьер по реинтеграции подтвердил, что актуальность и эффективность формата "5+2" для разрешения приднестровского вопроса не подвергается сомнению в правительстве Молдовы.

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© Sputnik / Сергей Аверин
Фленкя: Кишинев принимает компромиссную формулу ОБСЕ по Приднестровью

"Работа в формате "1+1" (контакты переговорщиков от Кишинева и Тирасполя - ред.) никогда не останавливалась. Но надо отметить, что на процесс повлиял и тот факт, что в 2019 году в Молдове сменились два правительства. Формат "5+2" по-прежнему актуален, в этой работе участвуют важные игроки в регионе", - уточнил вице-премьер.

Также он подчеркнул, что, когда идет речь о двухсторонних переговорах, то нельзя говорить, что кто-то обязан пойти на какие-то уступки: "Стороны должны прийти к консенсусу".

Кишинев и Тирасполь не сумели согласовать текст братиславского протокола>>>

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Теги:
переговоры, Тирасполь, Кишинев, Братислава, формат 5+2


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