Утилизация боеприпасов в Кобасне: Приднестровье волнует безопасность людей

Отвечая на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции, лидер региона подтвердил свою позицию по поводу дальнейшей судьбы расположенного в Левобережье арсенала.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В вопросе утилизации боеприпасов на складах в селе Колбасна Приднестровье прежде всего думает о гражданском населении. Об этом сказал на пресс-конференции, подводящей итоги года, приднестровский лидер Вадима Красносельский.

"Неподалеку от складов находятся населенные пункты, и поэтому нас волнует в первую очередь техногенная и экологическая безопасность. Об этом я сказал министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Приднестровье", - заявил Красносеслький.

По его мнению, в окончательном решении вопроса необходимо основываться на решении специалистов в этой области и не политизировать этот вопрос.

"Боеприпасы должны исследовать российские специалисты, после чего сделать заключение о том, каким способом их необходимо утилизировать. Будет ли это происходить на месте или нужно строить завод, и так далее. Необходим соответствующий анализ", - отметил Красносельский.

Лидер Приднестровья подтвердил свое мнение, высказанное по этому поводу в конце августа. Как писал Sputnik ранее, Красносельский считает, что утилизация боеприпасов в селе Колбасна - это внутреннее дело Приднестровья и России.

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