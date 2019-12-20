Фленкя высказался о предложении России утилизировать боеприпасы в Кобасне

Вице-премьер правительства Молдовы по реинтеграции в студии Sputnik Молдова отметил, что дискуссии по этому проекту продолжаются.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Кишиневе продолжается процесс обсуждения проекта утилизации боеприпасов на военных складах в Кобасне, который был предложен Российской Федерацией. Об этом заявил вице-премьер правительства Молдовы по реинтеграции Александру Фленкя в студии Sputnik Молдова.

"Существует предложение, высказанное министром обороны России во время его визита в Кишинев в августе, - сказал Фленкя, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова. - Состоялись дискуссии на уровне министерств иностранных дел, предпринимаются определенные усилия, как на двустороннем уровне, так и в международном плане. Работа была начата".

Премьер надеется на прогресс

В начале декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что надеется на успех проекта утилизации боеприпасов в Кобасне.

В интервью РИА Новости глава правительства РМ сказал, что это "очень хорошая инициатива", и выразил надежду, что проект будет доведен заинтересованными сторонами до конца и, таким образом, удастся устранить "эту головную боль и очень большую опасность для нас и для всего региона".

Арсенал, как подчеркнул в интервью Кику, опасен хотя бы из-за возможности ЧП, связанных со сроком их хранения на складах.

"В Москве я попросил, чтобы предпринимались конкретные действия по этому вопросу, мы ждем деталей от РФ, поскольку мы крайне заинтересованы в этом вопросе", - заявил глава кабмина.

В ликвидации арсенала заинтересованы все стороны

В августе 2019 года президент Молдовы Игорь Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складах в Кобасне.

Военные склады в селе Кобасна были созданы в 1949 году как стратегический арсенал южного направления Советской Армии.

Как напомнила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, в начале 90-х годов Россия вывела около половины, хранившихся там боеприпасов, однако на складах продолжает храниться около 11 тысяч тонн вооружений.

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