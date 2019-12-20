Фленкя: "Федерализация Молдовы - вне повестки дня и вне дискуссий"

В Кишиневе считают, что необходимо сначала возобновить процесс политического урегулирования в приднестровских переговорах, а затем говорить о моделях государственного устройства.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Кишинев не рассматривает федерализацию как вариант стратегии приднестровского урегулирования, подтвердил вице-премьер правительства РМ по реинтеграции Александру Фленкя.

"Федерализация находится за пределами повестки дня и за пределами дискуссий", - заявил Фленкя в студии Sputnik Молдова, отвечая на вопрос ведущей.

Ранее о неприемлемости федерализации Молдовы как способа решения приднестровского конфликта заявляла тогдашний премьер-министр Майя Санду, выступая на международных площадках.

Как возобновить политическое урегулирование

Экс-вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, в свою очередь, заявлял в интервью РИА Новости, что дискуссии о модели устройства единого государства не имеют смысла до тех пор, пока не восстановлен процесс политического урегулирования.

"Нужно определить разграничения полномочий Кишинева и Тирасполя... Мы не должны до момента создания документа, в котором детально будут прописаны полномочия, определять, какая будет выбрана модель. Короткое определение процесса урегулирования, к примеру, федерализация или автономия, невозможно, поскольку это сложный процесс", - сказал Шова.

Для восстановления процесса политического урегулирования в Кишиневе разработан проект координационного механизма, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, для формирования единой политической концепции в диалоге с международными партнерами.

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