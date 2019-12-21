Законодатели хотят лишить полномочий председателей районов

По утверждениям ряда депутатов, эти административно-территориальные единицы представляют собой модель жесткого управления, критикуемую как экспертами в этой области, так и самими руководителями на местах.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik, Анна Руссу. Последнее время активно ведутся обсуждения о необходимости ликвидации районов в силу их неэффективности, как центров рассеивания государственных денег. Депутат от партии "Платформы "DA" Арина Спэтару утверждает, что парламент Республики Молдова должен пересмотреть эту форму управления, и, соответственно, ликвидировать районы.

"Реформа местной публичной администрации осуществляется не менее чем за год до местных выборов. Районы должны исчезнуть, потому что их слишком много. Мы должны усилить независимость местных властей и сократить расходы центральной администрации", - заявила Арина Спэтару на радио Sputnik.

По ее словам, ранее председатели районов были наблюдателями властей, которые приходили со строго политическими посылами и распределяли деньги.

Новой власти удалось изменить статус руководителей данного уровня. Тем не менее, уверена Спэтару, если в 2020 году будет проявлена политическая воля в том, что касается местных органов власти, то многое будет осуществлено по программе реформ.

Недавно председатель Оргеевского района Дину Цуркану отметил, что власти должны ликвидировать районы, так как они являются не чем иным, как центром растрат государственных денег.

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