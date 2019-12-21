Вице-премьер: формат "5+2" сохраняет актуальность

Вице-премьер по реинтеграции рассказал в эфире Sputnik Молдова, какие факторы могли бы ускорить восстановление целостности нашей страны.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Актуальность и эффективность формата "5+2" для разрешения приднестровского вопроса не подвергается сомнению в правительстве Молдовы. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя.

Формат "5+2" стал результатом международного консенсуса

Контакты переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" никогда не прерывались, отметил гость студии. Вместе с тем "формат "5+2" по-прежнему актуален, в этой работе участвуют важные игроки в регионе", - уточнил он.

По словам вице-премьера, ценность формата "5+2" заключается в том, что он воплощает собой результат регионального и международного консенсуса. "В рамках этого формата, я уверен, будет найдено решение", - уточнил Фленкя.

Также он подчеркнул, что, когда идет речь о двухсторонних переговорах, то нельзя говорить о неких "уступках" сторон друг другу: "Стороны должны прийти к консенсусу".

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

О предложении России утилизировать боеприпасы в Кобасне

В Кишиневе продолжается процесс обсуждения проекта утилизации боеприпасов на военных складах в Кобасне, который был предложен Российской Федерацией. Об этом заявил вице-премьер правительства Молдовы по реинтеграции Александру Фленкя в студии Sputnik Молдова.

"Существует предложение, высказанное министром обороны России во время его визита в Кишинев в августе, - сказал Фленкя, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова. - Состоялись дискуссии на уровне министерств иностранных дел, предпринимаются определенные усилия, как на двустороннем уровне, так и в международном плане. Работа была начата".

Федерализация Молдовы - вне повестки дня и вне дискуссий

Кишинев не рассматривает федерализацию как вариант стратегии приднестровского урегулирования, подтвердил вице-премьер правительства РМ по реинтеграции Александру Фленкя.

"Федерализация находится за пределами повестки дня и за пределами дискуссий", - заявил Фленкя в студии Sputnik Молдова, отвечая на вопрос ведущей.

Ранее предшественник Александу Фленкя, экс-вице-премьер по реинтеграции Василий Шова заявлял, что дискуссии о модели устройства единого государства не имеют смысла до тех пор, пока не восстановлен процесс политического урегулирования.

Для восстановления этого процесса в Кишиневе разработан проект координационного механизма, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, для формирования единой политической концепции в диалоге с международными партнерами.

Экономические успехи Молдовы - важный фактор реинтеграции

Фленкя считает, что процессу реинтеграции будут способствовать экономические успехи Республики Молдова, создание привлекательных возможностей для предприятий приднестровского региона.

"В плане торговли Республика Молдова обладает рядом преимуществ, прежде всего доступом к зоне свободной торговли на Востоке и на Западе, в рамках СНГ и ЕС. Этим пользуются все легально зарегистрированные и легально действующие предприятия страны, независимо от того, на каком берегу они находятся", - пояснил собеседник.

Уже тысячи приднестровских компаний легализовали свою деятельность и пользуются преимуществами зоны свободной торговли с ЕС, напомнил Фленкя.

Но при этом, как считает вице-премьер, необходимо выровнять и гармонизировать таможенные и фискальные процедуры, прежде всего - неравные ввозные таможенные пошлины.

"На Левобережье они ниже, а на правом берегу выше. Этот фактор дает возможность некоторым энергичным людям воспользоваться ситуацией", - объяснил чиновник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK