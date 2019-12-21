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Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 в Вене. Архивное фото.

Вице-премьер: формат "5+2" сохраняет актуальность

© Photo : mid.gospmr.org
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191221/28618640/vitse-premer-sokhranyaet-aktualnost.html

Вице-премьер по реинтеграции рассказал в эфире Sputnik Молдова, какие факторы могли бы ускорить восстановление целостности нашей страны.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Актуальность и эффективность формата "5+2" для разрешения приднестровского вопроса не подвергается сомнению в правительстве Молдовы. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя.

Формат "5+2" стал результатом международного консенсуса

Контакты переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" никогда не прерывались, отметил гость студии. Вместе с тем "формат "5+2" по-прежнему актуален, в этой работе участвуют важные игроки в регионе", - уточнил он.

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По словам вице-премьера, ценность формата "5+2" заключается в том, что он воплощает собой результат регионального и международного консенсуса. "В рамках этого формата, я уверен, будет найдено решение", - уточнил Фленкя.

Также он подчеркнул, что, когда идет речь о двухсторонних переговорах, то нельзя говорить о неких "уступках" сторон друг другу: "Стороны должны прийти к консенсусу".

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

О предложении России утилизировать боеприпасы в Кобасне

Склад боеприпасов
© Sputnik / И. Носов
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В Кишиневе продолжается процесс обсуждения проекта утилизации боеприпасов на военных складах в Кобасне, который был предложен Российской Федерацией. Об этом заявил вице-премьер правительства Молдовы по реинтеграции Александру Фленкя в студии Sputnik Молдова.

"Существует предложение, высказанное министром обороны России во время его визита в Кишинев в августе, - сказал Фленкя, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова. - Состоялись дискуссии на уровне министерств иностранных дел, предпринимаются определенные усилия, как на двустороннем уровне, так и в международном плане. Работа была начата".

Федерализация Молдовы - вне повестки дня и вне дискуссий

Кишинев не рассматривает федерализацию как вариант стратегии приднестровского урегулирования, подтвердил вице-премьер правительства РМ по реинтеграции Александру Фленкя.

"Федерализация находится за пределами повестки дня и за пределами дискуссий", - заявил Фленкя в студии Sputnik Молдова, отвечая на вопрос ведущей.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини
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Ранее предшественник Александу Фленкя, экс-вице-премьер по реинтеграции Василий Шова заявлял, что дискуссии о модели устройства единого государства не имеют смысла до тех пор, пока не восстановлен процесс политического урегулирования.

Для восстановления этого процесса в Кишиневе разработан проект координационного механизма, куда войдут представители администрации президента, правительства, парламента, других вовлеченных в этот процесс ведомств, для формирования единой политической концепции в диалоге с международными партнерами.

Экономические успехи Молдовы - важный фактор реинтеграции

Фленкя считает, что процессу реинтеграции будут способствовать экономические успехи Республики Молдова, создание привлекательных возможностей для предприятий приднестровского региона.

Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Sputnik / Сергей Аверин
Фленкя: Кишинев принимает компромиссную формулу ОБСЕ по Приднестровью

"В плане торговли Республика Молдова обладает рядом преимуществ, прежде всего доступом к зоне свободной торговли на Востоке и на Западе, в рамках СНГ и ЕС. Этим пользуются все легально зарегистрированные и легально действующие предприятия страны, независимо от того, на каком берегу они находятся", - пояснил собеседник.

Уже тысячи приднестровских компаний легализовали свою деятельность и пользуются преимуществами зоны свободной торговли с ЕС, напомнил Фленкя.

Но при этом, как считает вице-премьер, необходимо выровнять и гармонизировать таможенные и фискальные процедуры, прежде всего - неравные ввозные таможенные пошлины.

"На Левобережье они ниже, а на правом берегу выше. Этот фактор дает возможность некоторым энергичным людям воспользоваться ситуацией", - объяснил чиновник.

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Теги:
Приднестровье, реинтеграция, приднестровское урегулирование, приднестровский вопрос


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