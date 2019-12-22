Газ никто не отключит: вопрос - под контролем премьера и правительства РМ

У правительства республики есть ряд сценариев на случай сложностей с поставками голубого топлива в Молдову, однако применять их не придется, так как Россия и Украина сумели договориться по вопросу транзита.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил в воскресенье, что правительство республики закончило работу над пакетом резервных мер на случай кризисной ситуации с поставками в страну природного газа после 1 января. Об этом глава кабмина написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Однако он уточнил, что применять эти меры вряд ли придется, поскольку Россия и Украина сумели достигнуть компромисса по вопросу транзита газа через территорию соседней с Молдовой страны.

"Те, кто пытался спекулировать на этой теме, должны извиниться перед гражданами страны, если, конечно, уважают их", - написал Кику.

В минувшую пятницу Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований. Об этом сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сообщили в "Газпроме".

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