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Майя Санду и Андрей Нэстасе

Майя + Андрей = политический развод: что решил сделать Нэстасе

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191222/28635946/mayya-adrey-politicheskiy-razvod-chto-reshil-sdelat-nestase.html

В правом блоке ACUM произошел окончательный разрыв - лидер партии "Достоинство и правда" (платформа DA) Андрей Нэстасе на заседании политсовета заявил, что на президентских выборах следующего года формирование выдвинет своего кандидата.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В воскресенье состоялось заседание Национального политического совета партии "Достоинство и правда" (платформа DA), на котором детально обсуждали дальнейшие шаги формирования после перехода его в оппозицию. 

В частности, было решено, что партия выступит со своим кандидатом на следующих президентских выборах в 2020 году. Это означает, что политсила лишится поддержки правого электората, который отдает предпочтение партии, руководимой экс-премьером Майей Санду, - "Действие и солидарность" (PAS).

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подвижки в блоке ACUM: что не поделили Санду и Нэстасе
"Партия Платформа DA выдвинет своего кандидата на президентские выборы. Также партия готова поддержать единого беспартийного кандидата, чтобы сформировать широкий фронт на правом фланге", - сообщил Нэстасе на заседании политсовета в воскресенье.

На прошедших всеобщих местных выборах 2019 года блок ACUM победил в 172 примэриях, где сформировал местные советы. Как сейчас решится этих местных органов власти, сказать трудно.

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Теги:
Андрей Нэстасе, Майя Санду


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