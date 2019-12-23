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Президент Молдовы Игорь Додон

Три года президентства: что сделал Игорь Додон на посту главы республики

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191223/28639727/tri-goda-prezidentstva-chto-sdelal-igor-dodon-na-postu-glavy-respubliki.html

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. В понедельник, 23 декабря, исполняется три года с момента вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы. Глава республики подвел итоги работы за это время и обозначил приоритеты на будущее.

 "Сегодня ровно три года со дня моего вступления в должность президента Республики Молдова. Это было время многочисленных вызовов как для страны, так и лично для меня, поскольку я работал в очень сложной и даже враждебной политической среде", - отметил Додон.

По его словам, он действовал в качестве президента параллельно режиму, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и любой ценой подчинить и администрацию главы государства.

 "Однако я выстоял и вышел победителем из этой очень опасной и рискованной борьбы. Благодаря кардинальной смене политического климата в стране в июне уходящего года появились новые возможности для дальнейшего развития Молдовы", - считает президент.

Президентура РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 2020 году, как подчеркнул глава республики, начатая им ранее деятельность, станет еще активнее, интенсивнее, эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее, невзирая ни на что и ни на кого.

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Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

  • Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    © Sputnik / Evghenii Panasenco
  • Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Яркие моменты с инаугурации президента Молдовы Игоря Додона

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Таким образом, очередные выборы президента состоятся в 2020 году.

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