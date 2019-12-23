Молдова - Турция: Гречаная провела встречу с коллегами из Анкары

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная провела в понедельник встречу с членами парламентской Группы дружбы Турция - Молдова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Гости находятся в Республике Молдова по случаю празднования 25-й годовщины создания автономного территориального образования Гагаузия.

В ходе беседы были позитивно оценены отношения между Молдовой и Турцией и выражена заинтересованность в их дальнейшем укреплении.

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"Подчеркнула, что недавняя ратификация молдавским парламентом Совместной декларации о создании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой будет способствовать укреплению двустороннего экономического и социального сотрудничества", - отметила Зинаида Гречаная.

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