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Флаги Молдовы и Турции

Молдова - Турция: Гречаная провела встречу с коллегами из Анкары

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191223/28643606/grechanaya-provela-vstrechu-s-gruppoy-druzhby-moldova-turkey.html

Стороны отметили хорошие отношения всестороннего сотрудничества и выразили желание продолжать совместную работу.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная провела в понедельник встречу с членами парламентской Группы дружбы Турция - Молдова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Гости находятся в Республике Молдова по случаю празднования 25-й годовщины создания автономного территориального образования Гагаузия.

В ходе беседы были позитивно оценены отношения между Молдовой и Турцией и выражена заинтересованность в их дальнейшем укреплении.

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"Подчеркнула, что недавняя ратификация молдавским парламентом Совместной декларации о создании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой будет способствовать укреплению двустороннего экономического и социального сотрудничества", - отметила Зинаида Гречаная. 

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