В чью собственность перейдет кишиневский аэропорт - ответ Додона

Глава государства высказался по вопросу о концессии главной воздушной гавани, заявив, что передача была осуществлена незаконно, а объект должен быть возвращен государству.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Президент Молдовы выступил по вопросу о концессии Международного аэропорта Кишинева, назвав ее незаконной и отметив, что это - вопрос национальной безопасности страны и ее граждан.

"Я не допущу, чтобы государственные ведомства шли с кем-то на компромиссы, вне зависимости от того, откуда приходит "инвестор" - из Европы, России, Америки или других стран", - подчеркнул Додон.

По его словам, "Международный аэропорт Кишинева незаконно был сдан в концессию криминальной группировке. Он должен быть возвращен государству. Других вариантов нет".

Президент уточнил, что Высший совет безопасности Молдовы принял четкое решение о возврате аэропорта в госсобственность, которое должно быть исполнено всеми профильными ведомствами.

"То, что произошло в эти дни со сменой собственника, демонстрирует, что в компании г-на Ротшильда поняли все беззакония, которые имели место при сдаче аэропорта в концессию, и решили отстраниться от этого грязного дела", - добавил он.

По информации, имеющейся у главы государства на данном этапе, за передачей аэропорта в руки нового собственника стояла одна из группировок, а не Россия или какая-либо другая страна.

"Как президент страны я не позволю преступным группировкам сохранять контроль над стратегическими объектами в Республике Молдова. Также не допущу, чтобы безопасность людей зависела от ряда преступников, которые прячутся за рубежом и которые годами разворовывали страну", - уточнил глава государства.

Додон пригрозил отставками в случае, если чиновники, ответственные за возвращение главной воздушной гавани страны в госсобственность, не смогут этого обеспечить в разумные сроки.

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