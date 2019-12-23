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Международный аэропорт Кишинев, архивное фото.

В чью собственность перейдет кишиневский аэропорт - ответ Додона

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191223/28651684/v-chyu-sobstvennost-pereydet-kishinevskiy-aeroport-otvet-dodona.html

Глава государства высказался по вопросу о концессии главной воздушной гавани, заявив, что передача была осуществлена незаконно, а объект должен быть возвращен государству.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Президент Молдовы выступил по вопросу о концессии Международного аэропорта Кишинева, назвав ее незаконной и отметив, что это - вопрос национальной безопасности страны и ее граждан.

"Я не допущу, чтобы государственные ведомства шли с кем-то на компромиссы, вне зависимости от того, откуда приходит "инвестор" - из Европы, России, Америки или других стран", - подчеркнул Додон.

По его словам, "Международный аэропорт Кишинева незаконно был сдан в концессию криминальной группировке. Он должен быть возвращен государству. Других вариантов нет".

Парковка аэропрота
© Sputnik / Евгений Панасенко
Ротшильд отказался от Международного аэропорта Кишинева: что будет дальше
Президент уточнил, что Высший совет безопасности Молдовы принял четкое решение о возврате аэропорта в госсобственность, которое должно быть исполнено всеми профильными ведомствами. 

"То, что произошло в эти дни со сменой собственника, демонстрирует, что в компании г-на Ротшильда поняли все беззакония, которые имели место при сдаче аэропорта в концессию, и решили отстраниться от этого грязного дела", - добавил он. 

По информации, имеющейся у главы государства на данном этапе, за передачей аэропорта в руки нового собственника стояла одна из группировок, а не Россия или какая-либо другая страна. 

"Как президент страны я не позволю преступным группировкам сохранять контроль над стратегическими объектами в Республике Молдова. Также не допущу, чтобы безопасность людей зависела от ряда преступников, которые прячутся за рубежом и которые годами разворовывали страну", - уточнил глава государства. 

Додон пригрозил отставками в случае, если чиновники, ответственные за возвращение главной воздушной гавани страны в госсобственность, не смогут этого обеспечить в разумные сроки.

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Теги:
собственность, аэропорт, Додон


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