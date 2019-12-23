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Фадей Нагачевский, архивное фото.

Эксклюзив Sputnik: что произойдет с юстицией Молдовы - ответ министра

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191223/28652201/eksklyuziv-sputnik-chto-proizoydet-s-yustitsiey-moldovy-otvet-ministra.html

Выступая в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Минюста республики Фадей Нагачевский рассказал об основных этапах реформирования системы правосудия.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Отрасль юстиции можно будет эффективно реформировать лишь в результате общения и слаженной работы всех ветвей власти в республике. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал министр Фадей Нагачевский. 

По словам чиновника, члены Высшего совета магистратуры должны найти компромисс в вопросе реформирования судебной системы в республике. 

"Они должны найти путь согласия, чтобы избежать интриг и внутренних конфликтов, которые имели место ранее между членами ВСМ и частью судей. Моя главная задача - оживить работу Высшего совета магистратуры, сделать все возможное для того, чтобы вернуть доверие граждан к этому учреждению" - заявил Нагачевский.

Министр уверен - институт должен обходить стороной политические интриги, не выполнять чьих-либо политических заказов, поскольку является базовым элементом в системе молдавской юстиции. 

Фадей Нагачевский
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"Мы не должны допустить деградации в системе юстиции, поскольку это может нанести урон имиджу государства. Я не хочу, чтобы Республика Молдова выглядела слабой в этом смысле. В качестве министра юстиции я пришел на должность, чтобы решить все проблемы, существующие в судебной системе", - сказал Нагачевский.

Министр подчеркнул, что для страны и правительства очень важен вердикт Венецианской комиссии по проекту о реформе Высшего совета магистратуры. Даже если Венецианская комиссия раскритикует реформу, министр будет в состоянии вмешаться и предложить законодательные поправки, которые необходимо будет принять. 

"До конца января 2020 года вердикт Венецианской комиссии будет вынесен. Я обязательно учту те предложения, которые будут там высказаны", - заключил Нагачевский. 

Позиция главы Венецианской комиссии

Глава Венецианской комиссии, который посетил Молдову с рабочим визитом 19 и 20 декабря, отметил, что страна за этот период прошла через целый ряд кризисов - социальных, экономических, политических. Все это, по мнению Букиккио, отразилось на демократическом процессе в республике. 

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"Сейчас Молдова перешла к новому этапу, когда необходимо работать, чтобы реформировать самые главные государственные учреждения и отрасли страны. За неоднократные визиты в вашу страну мне довелось встретиться с большинством руководителей учреждений юстиции. В частности, в понедельник я встретился с премьер-министром Ионом Кику и заявил ему об открытости к сотрудничеству с Молдовой", - заявил Букиккио. 

По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит в срочном порядке запрос министерства юстиции Молдовы о проекте закона о реформировании Высшего совета магистратуры. Букиккио пообещал, что вердикт Вененцианской комиссии по этому вопросу будет дан до конца января 2020 года.

"Молдова нуждается в серьезной реформе отрасли юстиции. Преобразования должны быть проведены в экстренном режиме. Однако эта реформа судебной системы должна быть проведена качественно. Для этого потребуется время. В этом процессе важна последовательность. Я призываю министра юстиции проводить ее не фрагментарно, а комплексно", - уточнил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии отметил, что во внедрении реформы юстиции в Молдове необходимо учитывать опыт развитых стран мира, которым удалось привести в порядок судебную систему.

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Также важно, по мнению высокого гостя, проводить постоянные консультации с гражданским обществом, представителями неправительственных организаций, чтобы сделать эту реформу наиболее прозрачной. 

Букиккио также подчеркнул, что судебная власть, являющаяся одной из трех ветвей управления государством, в процессе реформирования должна превалировать, на нее не должно оказываться политическое давление.

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Теги:
реформа, министр, суды, юстиция


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