Российский сенатор прокомментировал процесс приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Россия уважает территориальную целостность Молдовы и отмечает важную роль миротворцев, которые находятся в Приднестровье. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов во вторник в ходе видеомоста Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси.

Так он прокомментировал ситуацию с переговорным процессом по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", участники которого - Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — посредники, Евросоюз и США — наблюдатели.

"Прежде всего хочу отметить, что этот процесс, все-таки, - внутренний процесс вашего государства (Молдовы – ред.). Потому что мы уважаем территориальную целостность республики", - сказал Климов, отметив важную роль миротворцев, которые находятся в Приднестровье.

По его словам, Приднестровье - единственное место в Европе, где после ввода миротворческих сил военные действия прекратились и не возобновлялись. И это, как подчеркнул сенатор, дорогого стоит.

Формат "5+2" за прошедшие годы себя во многом оправдал, но не во всем. Другого подобного международного механизма у нас на сегодняшний день нет, отметил Климов.

"Этот формат во многом зависит от тех настроений, которые царят среди его участников. А они все очень разные. Понятно, что после выборов на Украине украинская сторона, которая присутствует в этом формате, представляет другие политические силы, – не те, которые были раньше", - пояснил он.

Обновление произошло и в руководстве Евросоюза - новые люди возглавили внешнеполитический блок, Еврокомиссию, Совет ЕС. "В европейском парламенте произошла очень серьезная смена в депутатском корпусе. А они играли определенную роль в формате "5+2". Ну, про США я вообще не говорю – там много изменений", - сказал сенатор.

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Именно поэтому, по мнению Климова, рассчитывать исключительно на формат "5+2", наверное, было бы не очень осмотрительно.

"Что касается в целом этой ситуации, то Россия, как мало, кто другой, заинтересована в том, чтобы там все было цивилизованно и исключительно в рамках международного права, с уважением каждой из сторон, при соблюдении территориальной целостности вашего государства. Поскольку без этого очень трудно прийти к каким-то серьезным выводам, направленным на дальнее будущее", - сказал он.

Климов отметил, что сегодня наблюдается определенный сбой в работе формата "5+2", и это - факт. "Но говорить, что все пропало, я бы не стал", - заключил российский сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уходящий год был непростым для переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и "тот потенциал, который был в 2019 году, попусту растрачен".

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