Игорь Додон обсудил с Олегом Васнецовым планы сотрудничества на 2020 год

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился во вторник с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.
Собеседники обсудили итоги уходящего года в двусторонних отношениях.
"С удовлетворением констатировали восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, несмотря на сложный политический период в Республике Молдова", - сообщил на своей странице в Facebook Игорь Додон.
Стороны рассмотрели план взаимодействия Молдовы и России в 2020 году. В частности, они подчеркнули обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны.
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