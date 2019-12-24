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Игорь Додон и Олег Васнецов

Игорь Додон обсудил с Олегом Васнецовым планы сотрудничества на 2020 год

© Facebook / Igor Dodon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191224/28662841/igor-dodon-obsudil-s-olegom-vasnetsovym-plany-sotrudnichestva.html

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам молдавско-российского сотрудничества в области социального обеспечения, реадмиссии и миграции.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился во вторник с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

Собеседники обсудили итоги уходящего года в двусторонних отношениях.

"С удовлетворением констатировали восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, несмотря на сложный политический период в Республике Молдова", - сообщил на своей странице в Facebook Игорь Додон.

Стороны рассмотрели план взаимодействия Молдовы и России в 2020 году. В частности, они подчеркнули обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны.

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Теги:
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