Политическая ретроспектива 2019-го: три кабмина, выборы и бегство Плахотнюка

О важнейших политических событиях, повлиявших на Молдову и ее граждан в 2019 году, о парламентских и всеобщих местных выборах, а также о других событиях, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik, Анна Юрий. Уходящий год оказался богат на резонансные политические события, которые привели к существенным изменениям на политическом поле страны. За эти 12 месяцев у руля республики были три правительства, а парламент сформировал коалицию из левых и правых, которая, правда, долго не прожила. Чем еще запомнился 2019 году в Молдове, читайте в обзоре Sputnik.

Выборы в парламент Молдовы

Один из ключевых моментов 2019 года – парламентские выборы, которые прошли в Молдове 24 декабря. Впервые депутаты избирались по смешанной электоральной системе – 50 законодателей по партийным спискам, а 51 по одномандатным округам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Первое заседание парламента 2019

Большинство мандатов по итогам голосования досталось Партии социалистов Республики Молдова – 35. На втором месте – демократы с 30 креслами в парламенте, на третьем блок ACUM – с 26, а Партия "Шор" – с 7. Также в законодательный орган попали три независимых депутатов.

После долгих безуспешных дискуссий 8 июня социалисты и акумовцы все-таки сформировали парламентское большинство.

За один день у Молдовы появилось сразу два правительства

Кабинет министров под руководством Майи Санду сформировали 8 июня фактически в темноте – в зале заседаний парламента отключили электричество.

© Sputnik / Miroslav Rotari Майя Санду

Демпартия отказалась уступать власть, сославшись на решения Конституционного суда, который постановил, что депутаты должны были сформировать правительство не позднее 7 июня, то есть не более чем за три месяца после утверждения результатов выборов, а не с первого заседания парламента нового созыва.

"Срок в три месяца (90 дней), за который новоизбранный парламент должен сформировать правительства, истекают с момента утверждения выборов, таким образом. Любое решение принятое начиная с 8 июня считается неконституционным", - говорилось в решение КС.

Это постановление высшей судебной инстанции привело в ступор сотрудников государственных учреждений, которые не знали, кому именно они подчиняются, - правительству Павла Филипа или кабмину Майи Санду.

Сторонники Демпартии организовали 9 июня в Кишиневе масштабный протест, в рамках которого призвали людей не подчиняться правительству Санду, которое они считали антиконституциональным.

© Sputnik / Miroslav Rotari Протест демократов

Напряженность обострилась 10 июня, когда оба лагеря параллельно провели заседания правительств, обвинив каждого в незаконности. Новоиспеченная премьер Санду провела заседание кабмина в здании парламента, так как здание правительства было окружено палаточным городком и полицейскими. Кроме того там заседали Филип и его министры.

© Sputnik / Miroslav Rotari Удерживание здания правительства

Спустя несколько дней, 14 июня, Филип объявил, что уступает власть и уходит с поста премьера.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип

Затем Конституционный суд аннулировал все принятые 7-9 июня решения о том, что сроки новоизбранного парламента завершились и новое большинство ПСРМ-ACUM не может сформировать правительство.

Бегство Плахотнюка

В тот же день в прессе появилась информация о том, что многие из руководства Демпартии покидают страну, а аэропорт Кишинева заполонили частные самолеты.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Плахотнюк на протесте в поддержку правительства Павла Филипа

Ночью на сайте Демпартии появился пресс-релиз, в котором говорилось, что лидер политформирования Владимир Плахотнюк покинул Молдову, уточнив, что он вернется домой через несколько дней. Однако он не только не вернулся в республику, но и сложил депутатский мандат и полномочия руководителя Демпартии. По некоторым данным Плахотнюк скрывается в США.

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Местные и новые парламентские выборы в один день

Граждане Молдовы 20 октября вышли к урнам для голосования, чтобы избрать примаров и местных советников. В этот же день в некоторых одномандатных округах состоялись новые парламентские выборы. Это стало возможным потому, что четыре депутата из этих регионов сложили полномочия.

Социалисты и акумовцы получили больше всего мандатов муниципальных и районных советников на выборах 20 октября. ПСРМ получило большинство в 15 местных советах, а блок ACUM – 11.

У демократов большинство советников в 6 районах. В большинстве населенных пунктов Гагаузии на выборах победили социалисты.

Битва за самое желанное кресло примара в стране

Социалист Ион Чебан и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе сразились за кресло примара (мэра) Кишинева во втором туре местных выборов, который состоялся 3 ноября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ион Чебан с супругой

Кандидат от ПСРМ одержал победу, набрав более 52%, а это примерно на 6% больше, чем его конкурент.

Неудачи Андрея Нэстасе

Нэстасе хотел быть президентом страны, затем спикером парламента, а потом примаром молдавской столицы, но после того, как потерпел неудачу в электоральной гонке за кресло кишиневского градоначальника, уже не занимает пост ни вице-премьера, ни главы МВД. Он стал просто членом муниципального совета.

Позже Нэстасе заявил, что фракции блока ACUM в муниципальном совете не будут участвовать в формировании коалиций с другими партиями в муниципальном совете Кишинева.

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© Sputnik / Osmatesco Андрей Нэстасе на заседании мунсовета Кишинева

Конкурс, который привел к отставке кабмина Санду

Сначала правительство Майи Санду изменило процедуру избрания генерального прокурора Молдовы, которая после утверждения поправок состояла из нескольких этапов. Затем в начале октября на тот момент министр юстиции Олеся Стамате объявила о начале соответствующего конкурса. Для этого создали специальную комиссию, сформированную из представителей гражданского общества, профессоров, экспертов в области прокуратуры, экс-судьи и психолога.

Изначально в борьбу за пост главы Генпрокуратуры включились 20 претендентов. Однако 6 ноября Стамате аннулировала конкурс, заявив, что он не был объективным, а у некоторых кандидатов могли быть проблемы с неподкупностью.

В этот же день правительство Санду взяло на себя ответственность за законопроект, который бы позволял премьеру предлагать Высшему совету прокуроров кандидатов на пост генпрокурора.

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Социалисты, входящие в коалицию с блоком ACUM не дали хода этой инициативе, объявив ее незаконной, и выразил вотум недоверия правительству Санду. И уже 12 ноября кабмин под ее руководством отправили в отставку голосами ПСРМ и Демпартии.

Утверждение правительства Иона Кику

Замену кабинета министров Санду нашли в самые короткие сроки. Сначала социалисты призвали все партии к диалогу, а в блоке ACUM настояли на том, чтобы вернуть кабинет министров Санду в полном составе. В ПСРМ на такие уступки не пошли и решили формировать миноритарное правительство технократов.

Уже на второй день после отставки правительства под ее руководством президент Игорь Додон предложил на пост премьера экс-министра финансов, на тот момент своего советника Иона Кику. А 14 ноября Кику представил в парламенте команду и программу правительства под его руководством. За утверждение такого состава кабинета министров проголосовали социалисты и демократы.

© Sputnik / Rodion Proca Ион Кику представляет в парламенте команду и программу правительства под его руководством

Освобождение Владимира Филата

В начале декабря молднет всколыхнуло условно-досрочное освобождение экс-премьера страны Владимира Филата.

Филат отбывал наказание за коррупцию и извлечение выгоды из влияния в столичном пенитенциаре №13. Суд приговорил его к 9 годам тюрьмы в 2016 году.

Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Филат после УДО

Новость об УДО экс-премьера стала сюрпризом для многих, в том числе и для руководства страны.

К примеру, президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в истории с условно-досрочным освобождением экс-премьера нужно разобраться.

Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтобы сократить этот срок, было несколько решений судов в течение последних месяцев: первое – 30 июля, второе – 28 октября.

Додон считает, что выглядит очень странным, что все эти вердикты были приняты во время премьерства Майи Санду.

"Важно, что эти решения никто не оспорил – ни бывшее правительство, ни бывший Минюст, что сделало возможным освобождение его раньше срока", - отметил президент.

Он напомнил, что была создана спецкомиссия, которая рассмотрела вопрос об УДО, и 8 ноября все 11 членов этой структуры приняли решение ходатайствовать об УДО Филата. "А 12 ноября, когда правительство Санду было отправлено в отставку, они официально пишут в суд, чтобы Филата освободили досрочно. Это все было во время правительства Санду. Мы даже не знали об этом. Нас всех поставили перед фактом", - добавил глава республики.

Второе уголовное дело на Филата открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы.

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