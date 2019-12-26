Додон поделился подробностями предстоящего официального визита в Турцию

Глава республики отправится в Анкару по приглашению турецкого лидера: в планах - подписание ряда документов.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон совершит официальный визит в Турцию 29-30 декабря. В поездке его будут сопровождать премьер Ион Кику и башкан Гагаузии Ирина Влах. Готовящийся визит глава республики обсудил с руководством гагаузской автономии на встрече в четверг.

"В ходе визита я проведу первое заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Планируется также подписание ряда двусторонних межгосударственных соглашений", - сообщил Додон в Facebook.

Кроме того на встрече с башканом Гагаузии и представляющими регион депутатами парламента Федором Гагаузом, Александром Суходольским и Иванной Кексал президент обсудил ситуацию в автономии и стране в целом, а также планы на 2020 год.

"Приветствовал возобновление деятельности в парламенте Республики Молдова совместной рабочей группы, состав которой недавно был обновлен. Ее задача – гармонизация законодательства автономии с национальным", - написал Додон.

Глава государства отметил, что по приглашению председателя народного собрания Гагаузии Владимира Кысса примет участие в одном из первых заседаний регионального законодательного органа в следующем году.

"На этой встрече мы проанализируем ситуацию в регионе и те проблемы, с которыми сталкивается автономия", - добавил президент Молдовы.

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