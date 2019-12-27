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Госдума РФ, архивное фото

В Тирасполе рассказали, когда в Госдуме России пройдут слушания по Приднестровью

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191227/28680362/v-tiraspole-rasskazali-kogda-v-gosdume-rossii-proydut-slushaniya-po-pridnestrovyu.html

Договоренность о проведении в нижней палате России слушаний по региону была достигнута во время визита приднестровской делегации в Москву.

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. На март будущего года в Государственной Думе РФ запланировано проведение слушаний по Приднестровью. Такая договоренность была достигнута во время последней встречи с российскими коллегами-парламентариями. Об этом сообщил журналистам глава законодательного собрания региона Александр Коршунов.

"Важно доносить информацию о нас, чтобы люди знали, что такое Приднестровье, как оно развивается. Такие проекты дают возможность рассказать всему миру о нас, о том, что у нас живет многонациональный народ", – подчеркнул он.

Кремль и здание МИД
© Sputnik / Владимир Песня
В Госдуме России могут пройти парламентские слушания по Приднестровью
Коршунов также рассказал о прошедших в течение уходящего хода встречах с российскими законодателями. Они организовывались как в Москве, так и в Тирасполе. Общались депутаты и в ходе международных форумов, которые в этом году проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи.

"Главная цель такого общения – это взаимодействие в сфере законотворчества, а также решение актуальных для приднестровцев вопросов. В их числе – получение российского гражданства, использование материнского капитала на территории региона", - отметил Коршунов.

По его словам, российские коллеги, представляющие в Госдуме интересы жителей Приднестровья, активно поднимают на заседаниях эти непростые вопросы.

"Надеемся, что совместными усилиями они будут решены", – выразил надежду Коршунов.

Как рассказали в парламентской пресс-службе, на площадке российской Думы запланировано также проведение выставки, которая расскажет о Приднестровье: истории, культуре, науке, промышленном потенциале, выпускаемой продукции, развитии туризма. Такая же договоренность достигнута и с коллегами из Московской городской думы.

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Теги:
слушания, Госдума РФ, Госдума, Приднестровье


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